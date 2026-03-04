韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

▲韓國啦啦隊來台掀起旋風，背後原因引發熱議。（圖／翻攝自IG）

記者柯沛辰／綜合報導

韓籍啦啦隊女神陸續登台，在台掀起一陣旋風。有網友好奇，為什麼全世界只有台灣瘋韓國啦啦隊，把她們捧得和偶像一樣高？明明啦啦隊在韓國吃力不討好，薪水也不高，韓男也幾乎都不買單。對此，有一票網友點出背後關鍵，認為原因在於台灣演藝圈生態。

啦啦隊在韓國不吃香 來台卻被捧高

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在Dcard閒聊版上發文指出，啦啦隊在韓國是一份薪水不高、有輩分制度、吃力不討好的血汗工作，但為何在台灣卻這麼吃得開，賺得又這麼多？是不是「台男的錢很好賺」，畢竟韓國男生自己都不買單了。

原PO認為，這些啦啦隊女神在韓國薪水少，還要輪流倒垃圾，地位不高，遠比偶像低很多，全世界也沒其他國家引進韓國啦啦隊後這麼瘋，但為何來台後會被捧成高人一等的姿態？到底有沒有什麼原因，「我真的想不透」。

▲由李雅英、南珉貞、李珠珢組成的超強「韓援三本柱」，帶動富邦悍將場邊人氣、推升票房與周邊收益。（圖／記者黃克翔攝）

台灣女團偶像稀缺 啦啦隊正好填補空缺

網友們看完後，一致點出背後關鍵：「台灣演藝圈已滅，啦啦隊正好補上」、「台灣目前沒有什麼女性偶像，韓國啦啦隊員填補了這些空缺」、「台灣沒錢沒資源發展女團偶像，只能拿便宜的啦啦隊充當偶像」、「台灣沒什麼女團啊！南韓太卷了，啦啦隊來台隨便都虐菜」。

至於韓男為何不買單，也有人直言：「韓國有Kpop，日本有Jpop，有偶像文化、選擇很多，自然就不會選啦啦隊，上次韓媒也有報導這件事欸，說在一些沒有偶像文化的國家裡很怎樣怎樣的」、「韓國最頂最正的第一梯隊都出道當偶像藝人了，擠不進出道窄門的第二梯隊才當啦啦隊，那麼多最頂的能看，為什麼要看第二的？」