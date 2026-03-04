　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯被捕酸警「智X狗」　獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿偉（化名）因妨害公務案件遭通緝，2024年8月間被警員逮捕，他竟在警車上以「智X狗」等不雅言詞嘲諷警員。不過，橋頭地院法官認為，阿偉是因為與警員有爭執，一氣之下才說出不雅言詞，後續並無持續辱罵或不配合執行公務，客觀上難認達到妨害、影響員警執行公務的程度，日前裁定他無罪。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲阿偉承認有在警車上說出「智X狗」等言詞，但強調不是針對警員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，阿偉先前因妨害公務案件遭通緝，落網後在2024年8月間由高雄警方執行解送職務，他卻在警車上對負責戒護的警員揶揄，包含指稱對方在車上偷睡覺、「智X狗在那邊搖搖頭，跑掉了，還在那邊做鬼臉」等等，涉犯《刑法》第140條之侮辱公務員罪嫌，訊後依法將他起訴。

阿偉則辯稱，他確實有在上述時間點說出那些話，但並無侮辱警員的意思，「我不是針對警員，我真的有在路上看到狗，我沒有要罵警員」。

橋頭地院法官表示，經查證警方密錄器內容，阿偉當時先是不斷呼叫警員，隨後便說出「不要上班偷睡」、「智X狗」等言詞，加上他在本案發生之前，就因為另案以及被上銬等事情，與警員起爭執，綜觀各種情況看來，他當下確實是以「狗」來代稱警員。

然而，法官指出，雖然阿偉的用詞有貶損意涵、個人修養不佳，但他後續並未再以該不雅言詞指稱警員，也沒有不配合調查，本案發生過程短暫，並未持續相當的時間，縱使造成警員不悅，客觀上仍難認達到足以妨害、影響員警執行公務的程度，與侮辱公務員罪的構成要件不符，最終裁定阿偉無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
F-18誤射！美3架F-15墜毀　正妹飛行員獲救燦笑畫面曝
快訊／澳洲首戰台灣　先發投手公布！
快訊／NONO涉性侵！　今「黑白配」現身
快訊／「吮指驗車」所長遭拔官！
快訊／外資退出！台股血洗1300點　台幣重貶
說法大轉彎！空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口
曾豪駒「我是來自台灣的總教練！」　曝首戰交給徐若熙原因
快訊／太子集團在台洗錢107億　62人、13公司遭起訴
快訊／中華隊明首戰澳洲　先發確定徐若熙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

丟完垃圾「150萬現金不見了」代領員工嚇壞報警　結局好家在

彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉！教育處要求校方研議停聘

台64三重段火燒車！機械突故障拋錨慘成廢鐵　駕駛破窗逃生送醫

快訊／NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

鹽水蜂炮爆衝突！酒後鬧事當街打群架　警到場壓制畫面曝

快訊／太子集團在台洗錢107億　北檢起訴陳志、李添62人13公司

配偶欄掛妻名23年　夫辯「再婚無效」吞敗訴

國1今晨事故　女駕駛遭撞翻車

通緝犯被捕酸警「智X狗」　獲判無罪

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

以色列總理准了地面部隊「推進黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

丟完垃圾「150萬現金不見了」代領員工嚇壞報警　結局好家在

彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉！教育處要求校方研議停聘

台64三重段火燒車！機械突故障拋錨慘成廢鐵　駕駛破窗逃生送醫

快訊／NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

鹽水蜂炮爆衝突！酒後鬧事當街打群架　警到場壓制畫面曝

快訊／太子集團在台洗錢107億　北檢起訴陳志、李添62人13公司

配偶欄掛妻名23年　夫辯「再婚無效」吞敗訴

國1今晨事故　女駕駛遭撞翻車

通緝犯被捕酸警「智X狗」　獲判無罪

大聯盟官網看好中華隊分組第2出線　預測成為C組有力競爭者

桃園8旬婦曬太陽走出社區跌坐路邊　警車廣播助返家

丟完垃圾「150萬現金不見了」代領員工嚇壞報警　結局好家在

彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉！教育處要求校方研議停聘

徐若熙WBC首戰先發準備好了：把第一勝拿下！

澳洲首戰台灣先發投手公布！「眼鏡俠」之一掛帥

謝長廷自爆曾找柯文哲、黃國昌談軍購　駁為柯喊冤被賴清德叫去問話

台64三重段火燒車！機械突故障拋錨慘成廢鐵　駕駛破窗逃生送醫

科威特F-18誤射！美3架F-15墜毀　飛行員「獲救燦笑」影片瘋傳

快訊／NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

社會熱門新聞

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

性騷美女里長！　色狼身分曝光

比手掌大小遊戲變性侵！高雄女傳訊「ㄏㄧㄏㄧ」判決大逆轉

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

太子集團在台洗錢107億　陳志、李添62人起訴

性騷美女里長「小巷道歉大街潑糞」　惡狼音檔曝光

可憐小杜告犬淒厲哀號！飼主虐打後「離奇消失」

派出所長道歉了！警成立調查小組　追是否霸凌

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

不只偵訊示範帶　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

更多熱門

相關新聞

醉男闖立院地下室咆哮辱警　遭壓制保護管束

醉男闖立院地下室咆哮辱警　遭壓制保護管束

立法院中興大樓地下一樓，3日下午遭一名酒醉男子闖入，在裡面不斷咆哮、叫囂，駐守的保六總隊警員見狀立刻衝上前去制止，遭酒醉男子辱罵，員警將他制伏後，交由北市警局中正一分局忠孝東路派出所處理。

無照男改車炸街遭攔　不滿挨罰+扣車飆國罵

無照男改車炸街遭攔　不滿挨罰+扣車飆國罵

交通違規不服取締　外送員提「新文學之父」稱刁難

交通違規不服取締　外送員提「新文學之父」稱刁難

通緝2個月嗆警「當我要犯」　男賠6萬

通緝2個月嗆警「當我要犯」　男賠6萬

毒駕致死首改殺人罪　法院認定故意判死

毒駕致死首改殺人罪　法院認定故意判死

關鍵字：

橋頭地院妨害公務

讀者迴響

熱門新聞

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

魔術師被小女孩「瘋狂破解」怒嗆：不然換妳表演

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面