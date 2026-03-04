通緝犯被捕酸警「智X狗」　獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿偉（化名）因妨害公務案件遭通緝，2024年8月間被警員逮捕，他竟在警車上以「智X狗」等不雅言詞嘲諷警員。不過，橋頭地院法官認為，阿偉是因為與警員有爭執，一氣之下才說出不雅言詞，後續並無持續辱罵或不配合執行公務，客觀上難認達到妨害、影響員警執行公務的程度，日前裁定他無罪。

▲阿偉承認有在警車上說出「智X狗」等言詞，但強調不是針對警員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，阿偉先前因妨害公務案件遭通緝，落網後在2024年8月間由高雄警方執行解送職務，他卻在警車上對負責戒護的警員揶揄，包含指稱對方在車上偷睡覺、「智X狗在那邊搖搖頭，跑掉了，還在那邊做鬼臉」等等，涉犯《刑法》第140條之侮辱公務員罪嫌，訊後依法將他起訴。

阿偉則辯稱，他確實有在上述時間點說出那些話，但並無侮辱警員的意思，「我不是針對警員，我真的有在路上看到狗，我沒有要罵警員」。

橋頭地院法官表示，經查證警方密錄器內容，阿偉當時先是不斷呼叫警員，隨後便說出「不要上班偷睡」、「智X狗」等言詞，加上他在本案發生之前，就因為另案以及被上銬等事情，與警員起爭執，綜觀各種情況看來，他當下確實是以「狗」來代稱警員。

然而，法官指出，雖然阿偉的用詞有貶損意涵、個人修養不佳，但他後續並未再以該不雅言詞指稱警員，也沒有不配合調查，本案發生過程短暫，並未持續相當的時間，縱使造成警員不悅，客觀上仍難認達到足以妨害、影響員警執行公務的程度，與侮辱公務員罪的構成要件不符，最終裁定阿偉無罪，全案仍可上訴。