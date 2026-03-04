　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗執行遺志！哈米尼生前「復仇計畫」曝光　意圖引發中東大戰

▲▼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／VCG）

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）雖在上週的大規模空襲中喪生，但據外媒披露，伊朗軍隊已正式啟動一項由哈米尼生前親自策劃的詳細計畫。政權內部人士更直言，為了不讓美以得逞，伊朗已準備好「放一把大火」，將戰火延燒至邊境之外。

根據《金融時報》報導，一名伊朗政權內部人士透露，哈米尼與德黑蘭高層將領在去年6月與以色列發生為期12天的戰爭後，便開始制定這項詳盡的應對方案。計畫內容包含對區域內能源設施進行打擊，並癱瘓區域航線。

該人士強調，當國際法紅線被跨越時，伊朗已不再遵守遊戲規則，「我們別無選擇，只能升級行動並點燃一場大火，讓每個人都看到。」

軍事決策「去中心化」　領袖喪命計畫仍照常運作

儘管哈米尼、國防部長以及革命衛隊（Revolutionary Guards）首長等至少6名軍政高層已在美以的轟炸中喪身，但該計畫仍被精準執行。伊朗臨時領導委員會成員阿哈非（Ayatollah Alireza Arafi）於2日發布影片表示，這場戰爭正依照哈米尼的規劃「優雅地」進行中。

為了防範指揮體系因暗殺而癱瘓，伊朗採取了「去中心化」的戰術。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指出，目前的軍事單位皆處於獨立且稍微孤立的狀態，軍隊正根據預先設定的總體指令行動，無需等待高層下令。

鎖定海灣能源設施　全球油價與航運遭重創

隨著2日市場開盤，伊朗政權劇烈升級報復行動，派遣無人機攻擊卡達的關鍵天然氣設施，以及沙烏地阿拉伯境內最大的煉油廠之一。由於卡達是全球液化天然氣的主要供應國，此舉導致供應暫中斷。

▲▼卡達遭伊朗攻擊。（圖／路透）

▲卡達遭伊朗攻擊。（圖／路透）

同時，掌控全球五分之一能源運輸的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運陷入停滯，引發全球石油與天然氣價格飆升。

除此之外，伊朗無人機的攻擊範圍已擴散至阿拉伯聯合大公國、科威特、伊拉克、阿曼與巴林等國的機場與飯店。一名內部人士警告，針對杜拜飯店的攻擊將使任何收留美國人的地方都不再安全，海灣國家的鄰居將面臨極高的「投資風險」。

代理人全面介入　恐淪為最糟「惡夢劇本」

與6月戰爭時的克制不同，伊朗此次將衝突視為「生存之戰」。除了親自出手，其海外代理人也紛紛加入戰局：

真主黨（Hizbollah）： 向以色列北部發射飛彈，威脅在黎巴嫩開闢新戰場。

伊拉克民兵： 攻擊伊拉克北部美軍基地，並試圖衝擊巴格達「綠區」的西方大使館。

英國智庫 RUSI 研究員奧茲切利克（Burcu Ozcelik）形容，這是許多人擔憂的「惡夢場景」，伊朗正表現出如同「失控瘋子」般的魯莽。

目前衝突已呈現螺旋式升級，英國已同意美軍使用其基地對伊朗發動打擊。然而，混亂的戰局也導致誤傷意外，美軍週一證實，科威特防空系統在混亂中誤擊落了3架美軍戰鬥機。

伊朗高階安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）強硬表示，伊朗已經為「長期戰爭」做好準備，這場區域衝突的未來走向，恐已脫離各方的控制。

