老人6000萬財產　看護「處理好大家分一筆」律師背發涼

律師劉韋廷分享，一名看護詢問，如何合法拿到老人家大約5、6000萬元的財產，「如果有機會處理好，大家都可以分一筆。」律師直呼，這是第一個真正讓他背脊發涼的案子，「為了這些錢，把自己的人生賠進去，不值得。」但他也強調，大部分看護都是好人，只是剛好碰到一個比較有問題的。

看護：老人財產「收歸國庫」太可惜



劉韋廷在臉書說，曾遇過一個案子，至今印象非常深刻，來找他的從頭到尾都不是當事人本人，而是一名50幾歲的看護。

劉韋廷表示，看護每次都偷偷摸摸跟他約時間，說自己照顧一位90幾歲、獨居、未婚的退役老兵，老先生名下有房子、有退休俸，現金存款上千萬，因沒有子女，看護覺得這些財產將來很可能「收歸國庫」，太可惜了。律師分享當下和看護的對話：

看護：有沒有什麼方法，能讓我「合法」拿到這些財產。



劉韋廷：妳既不是配偶，也不是子女，繼承上幾乎不可能。



看護笑了：我知道啊，所以才來找律師幫忙想辦法。

「接下來的對話，開始讓我全身警鈴大作。」劉韋廷指出，看護說，老先生很喜歡自己，每次照顧、餵吃飯，老人家都很開心。律師半開玩笑問，那要不要結婚？看護卻說，老先生「不太能表達、不太會講話」，但可以蓋手印，要律師幫忙寫結婚文件、當見證人。

看護：不結婚，立遺囑行不行？

劉韋廷提到，他要求至少見見老先生，或拍個影片；看護不是說老人家不愛出門，就是說不喜歡被拍，怎樣都不肯讓律師看到實際狀況。

劉韋廷寫道，後來看護改口說，那不結婚，立遺囑行不行？還直接開價，說願意付他很多錢，要他「幫老先生立遺囑」，由看護來轉述內容，老人家只要蓋章就好，不必出現。

「我當場拒絕，告訴他，這樣做就是偽造文書，遲早出事。」劉韋廷說，第三次看護又來，「我已經明確說不接了」，看護才丟給他一段影片，「影片裡的老先生，坐在電動輪椅上，插著鼻胃管、氣切，沒有語言能力，也沒有任何辨識或表達能力。除了呼吸、被餵食，什麼都做不了。」

律師：為錢把人生賠進去不值

「那一刻，一切都說得通了。」劉韋廷表示，看護最後說，老人家財產大約5、6000萬元，「如果有機會處理好，大家都可以分一筆」。律師只回一句，「為了這些錢，把自己的人生賠進去，不值得。」

劉韋廷指出，「這是我第一個，真正讓我背脊發涼的案子。不過，還是補充一下，大部分看護都是好人，只是剛好碰到一個比較有問題的。」