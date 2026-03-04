　
    • 　
>
老人6000萬財產　看護「處理好大家分一筆」律師背發涼

▲▼老人,老年人,輪椅。（圖／CFP）

▲老人坐輪椅，插著鼻胃管、氣切，沒有語言能力，也沒有任何辨識或表達能力。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

律師劉韋廷分享，一名看護詢問，如何合法拿到老人家大約5、6000萬元的財產，「如果有機會處理好，大家都可以分一筆。」律師直呼，這是第一個真正讓他背脊發涼的案子，「為了這些錢，把自己的人生賠進去，不值得。」但他也強調，大部分看護都是好人，只是剛好碰到一個比較有問題的。

看護：老人財產「收歸國庫」太可惜

劉韋廷在臉書說，曾遇過一個案子，至今印象非常深刻，來找他的從頭到尾都不是當事人本人，而是一名50幾歲的看護。

劉韋廷表示，看護每次都偷偷摸摸跟他約時間，說自己照顧一位90幾歲、獨居、未婚的退役老兵，老先生名下有房子、有退休俸，現金存款上千萬，因沒有子女，看護覺得這些財產將來很可能「收歸國庫」，太可惜了。律師分享當下和看護的對話：

看護：有沒有什麼方法，能讓我「合法」拿到這些財產。

劉韋廷：妳既不是配偶，也不是子女，繼承上幾乎不可能。

看護笑了：我知道啊，所以才來找律師幫忙想辦法。

「接下來的對話，開始讓我全身警鈴大作。」劉韋廷指出，看護說，老先生很喜歡自己，每次照顧、餵吃飯，老人家都很開心。律師半開玩笑問，那要不要結婚？看護卻說，老先生「不太能表達、不太會講話」，但可以蓋手印，要律師幫忙寫結婚文件、當見證人。

▼律師強調，大部分看護都是好人。（示意圖／VCG）

▲▼老人，老太太，老奶奶，老婦，手，老人的手，示意圖。（圖／CFP）

看護：不結婚，立遺囑行不行？

劉韋廷提到，他要求至少見見老先生，或拍個影片；看護不是說老人家不愛出門，就是說不喜歡被拍，怎樣都不肯讓律師看到實際狀況。

劉韋廷寫道，後來看護改口說，那不結婚，立遺囑行不行？還直接開價，說願意付他很多錢，要他「幫老先生立遺囑」，由看護來轉述內容，老人家只要蓋章就好，不必出現。

「我當場拒絕，告訴他，這樣做就是偽造文書，遲早出事。」劉韋廷說，第三次看護又來，「我已經明確說不接了」，看護才丟給他一段影片，「影片裡的老先生，坐在電動輪椅上，插著鼻胃管、氣切，沒有語言能力，也沒有任何辨識或表達能力。除了呼吸、被餵食，什麼都做不了。」

律師：為錢把人生賠進去不值

「那一刻，一切都說得通了。」劉韋廷表示，看護最後說，老人家財產大約5、6000萬元，「如果有機會處理好，大家都可以分一筆」。律師只回一句，「為了這些錢，把自己的人生賠進去，不值得。」

劉韋廷指出，「這是我第一個，真正讓我背脊發涼的案子。不過，還是補充一下，大部分看護都是好人，只是剛好碰到一個比較有問題的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

媽媽「打小孩手心」被男攻擊　律師曝看法

媽媽「打小孩手心」被男攻擊　律師曝看法

台北捷運近日發生一起暴力事件，一名母親因兩歲女兒摔毀手機而打手心管教，豈料卻遭陌生男子以母親打小孩為由，毆打頭部，導致臉部挫傷及視力模糊。對此，律師蘇家宏探討父母懲戒權界線與路人介入的正當性，並分享自身教養觀念。貼文曝光後，引起討論。

亂移別人機車！　律師揭風險：這條就算你的

亂移別人機車！　律師揭風險：這條就算你的

中工經營權保衛戰　律師等10人被控內線炒股

中工經營權保衛戰　律師等10人被控內線炒股

老董愛上看護！元配控盜領遺產還賣保時捷

老董愛上看護！元配控盜領遺產還賣保時捷

神鬼董座「3招A走2億」　假律師周方慰起訴求刑5年

神鬼董座「3招A走2億」　假律師周方慰起訴求刑5年

