伊朗遴選最高領袖「專家會議」總部　遭美以聯軍炸毀

▲伊朗最高領袖的權力已暫時移交由3人組成的臨時「領導委員會」，成員包括總統裴澤斯基安（中）、司法總監艾杰（左），以及專家會議副主席艾拉費（右）。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列2日與3日對伊朗首都德黑蘭及宗教城市科姆（Qom）發動空襲，攻擊目標包括負責選出最高領袖的「專家會議」（Assembly of Experts）總部及其相關建築。該機構負責遴選已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的繼任者，但目前尚未傳出傷亡消息。

總部目前已不在用於舉行專家會議

綜合外電報導，伊朗憲法明定伊朗最高領袖由88名資深什葉派神職人員組成的專家會議選出。自1979年伊斯蘭革命以來，該機制僅在1989年創建者柯梅尼（Ruhollah Khomeini）去世後啟動過一次，當時由哈米尼接任最高領袖。不過伊朗半官方「梅爾通訊社」（Mehr News Agency）表示，科姆遭攻擊的建築目前已不再用於舉行專家會議。

3人組暫代最高領袖職權

在確認哈米尼身亡後，伊朗於1日宣布啟動過渡程序。根據安排，最高領袖的權力暫時移交給一個由3人組成的臨時「領導委員會」，成員包括總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei），以及憲法監護委員會（Guardian Council）資深神職人員艾拉費（Ayatollah Alireza Arafi）。該委員會將暫代最高領袖職權，直到新任領袖選出。

新任最高領袖出爐

最新消息指出，專家會議在伊斯蘭革命衛隊施壓下，已選出哈米尼次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖。

依據伊朗憲法規定，專家會議成員每8年由民選產生，但所有候選人必須先經由12人組成的憲法監護委員會審查批准，以確保對伊斯蘭共和體制的忠誠。

報導指出，最高領袖候選人必須是男性什葉派神職人員。專家會議將透過內部投票、以簡單多數決選出新任領袖，當選者將成為終身職最高領袖，除非因喪失能力或其他原因遭專家會議罷免。