馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備

▲法國戴高樂號航空母艦。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著美國與以色列於上月28日聯手狙殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），區域局勢陷入極度動盪。法國總統馬克宏於當地時間3日晚間發表全國演說，正式宣布下令航空母艦「戴高樂號」航向地中海，並啟動撤僑與提升國內安全警戒。馬克宏直言，伊朗應為當前的危險局勢負起首要責任。

下令「戴高樂號」戰鬥群出擊 協防盟友保護航道

馬克宏（Emmanuel Macron）在艾里賽宮（Elysée）發表約10分鐘的談話，指出戰爭自2月28日起再次襲捲中東，且正迅速擴大，對全球安全造成嚴重後果。

他已命令航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）及其艦載機、護衛艦群即刻前往地中海部署，並尋求建立國際聯盟，匯集軍事資源以確保對全球經濟至關重要的海上航道安全。

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）



目前，法軍已在過去數小時內完成增援，部署了飆風戰機（Rafale fighter jets）、防空系統及空中預警雷達。此外，針對英國駐賽普勒斯空軍基地2日遇襲，馬克宏宣布派遣朗格多克號（Languedoc）巡防艦趕赴賽普勒斯外海，預計於3日晚間抵達。

砲轟伊朗為劊子手 馬克宏：有序撤離40萬法僑

談到區域局勢，馬克宏嚴厲譴責伊朗投入危險的核計畫，並資助哈瑪斯（Hamas）、黎巴嫩真主黨及葉門、伊拉克的武裝組織。儘管馬克宏不認同美以兩國在不符國際法的情況下發起軍事行動，但他也強硬表示，「歷史從不哀悼壓迫人民的劊子手，沒人會為他們（指哈米尼等人）感到惋惜。」

鑑於當地局勢惡化，馬克宏證實法方已開始有序規劃撤離區內的40萬名法國人，首波兩架撤僑航班將於3日晚間抵達巴黎。他也呼籲以色列尊重黎巴嫩的領土完整，警告切勿發起地面行動，以免陷入「戰略錯誤」。

法軍基地遇襲 境內啟動「哨兵」巡邏嚴防恐攻

目前法軍在中東的防禦態勢已全面升級。馬克宏透露，法國在該地區有兩座軍事基地在衝突中遭到「有限打擊」，而外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）則證實，位於阿拉伯聯合大公國的法軍機庫遭到無人機擊中。

法軍目前利用駐紮於達夫拉基地（Al-Dhafra base）的飆風戰機進行領空監控，並與卡達、約旦等盟友保持防衛承諾。

除了海外戰事，法國國內也進入警戒狀態。因擔心伊朗可能遠端指揮針對反對者的恐怖行動，馬克宏宣布國內安全措施升級，指示政府加強「哨兵」（Sentinelle）軍事巡邏行動，針對易受攻擊的地點及人員強化保護，嚴防衝突效應蔓延至法國本土。