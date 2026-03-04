　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備

▲▼戴高樂號航空母艦。（圖／路透社）

▲法國戴高樂號航空母艦。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

隨著美國與以色列於上月28日聯手狙殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），區域局勢陷入極度動盪。法國總統馬克宏於當地時間3日晚間發表全國演說，正式宣布下令航空母艦「戴高樂號」航向地中海，並啟動撤僑與提升國內安全警戒。馬克宏直言，伊朗應為當前的危險局勢負起首要責任。

下令「戴高樂號」戰鬥群出擊　協防盟友保護航道

馬克宏（Emmanuel Macron）在艾里賽宮（Elysée）發表約10分鐘的談話，指出戰爭自2月28日起再次襲捲中東，且正迅速擴大，對全球安全造成嚴重後果。

他已命令航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）及其艦載機、護衛艦群即刻前往地中海部署，並尋求建立國際聯盟，匯集軍事資源以確保對全球經濟至關重要的海上航道安全。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

目前，法軍已在過去數小時內完成增援，部署了飆風戰機（Rafale fighter jets）、防空系統及空中預警雷達。此外，針對英國駐賽普勒斯空軍基地2日遇襲，馬克宏宣布派遣朗格多克號（Languedoc）巡防艦趕赴賽普勒斯外海，預計於3日晚間抵達。

砲轟伊朗為劊子手　馬克宏：有序撤離40萬法僑

談到區域局勢，馬克宏嚴厲譴責伊朗投入危險的核計畫，並資助哈瑪斯（Hamas）、黎巴嫩真主黨及葉門、伊拉克的武裝組織。儘管馬克宏不認同美以兩國在不符國際法的情況下發起軍事行動，但他也強硬表示，「歷史從不哀悼壓迫人民的劊子手，沒人會為他們（指哈米尼等人）感到惋惜。」

鑑於當地局勢惡化，馬克宏證實法方已開始有序規劃撤離區內的40萬名法國人，首波兩架撤僑航班將於3日晚間抵達巴黎。他也呼籲以色列尊重黎巴嫩的領土完整，警告切勿發起地面行動，以免陷入「戰略錯誤」。

法軍基地遇襲　境內啟動「哨兵」巡邏嚴防恐攻

目前法軍在中東的防禦態勢已全面升級。馬克宏透露，法國在該地區有兩座軍事基地在衝突中遭到「有限打擊」，而外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）則證實，位於阿拉伯聯合大公國的法軍機庫遭到無人機擊中。

法軍目前利用駐紮於達夫拉基地（Al-Dhafra base）的飆風戰機進行領空監控，並與卡達、約旦等盟友保持防衛承諾。

除了海外戰事，法國國內也進入警戒狀態。因擔心伊朗可能遠端指揮針對反對者的恐怖行動，馬克宏宣布國內安全措施升級，指示政府加強「哨兵」（Sentinelle）軍事巡邏行動，針對易受攻擊的地點及人員強化保護，嚴防衝突效應蔓延至法國本土。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北一女神爆不倫「愛妻人夫KOL」　愛窩過夜全直擊
CT Amaze應援團集結東京巨蛋！33人超大團替中華隊加油
「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了
Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！　修繕起糾紛…遭發存證
馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備
1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕
最美小三勝劉怡萱？網提迷倒童仲彥的「邱主任」　現況曝光超恩愛
全台再下2天　今「雨最大」地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗遴選最高領袖「專家會議」總部　遭美以聯軍炸毀

伊朗執行遺志！哈米尼生前「復仇計畫」曝光　意圖引發中東大戰

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備

川普擬讓美軍護送油輪渡荷莫茲海峽！　美股跌勢收斂

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

快訊／伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

英國「最強戰艦」龍號出動！　對抗伊朗飛彈無人機

黎巴嫩官媒：以軍空襲境內伊斯蘭集團總部

美以襲伊朗　紐時：中國仍可能考慮取消或延後川習會

打伊朗沒支持　川普不滿英國、擬終止與西班牙貿易

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

以色列總理准了地面部隊「推進黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

伊朗遴選最高領袖「專家會議」總部　遭美以聯軍炸毀

伊朗執行遺志！哈米尼生前「復仇計畫」曝光　意圖引發中東大戰

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備

川普擬讓美軍護送油輪渡荷莫茲海峽！　美股跌勢收斂

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

快訊／伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

英國「最強戰艦」龍號出動！　對抗伊朗飛彈無人機

黎巴嫩官媒：以軍空襲境內伊斯蘭集團總部

美以襲伊朗　紐時：中國仍可能考慮取消或延後川習會

打伊朗沒支持　川普不滿英國、擬終止與西班牙貿易

伊朗遴選最高領袖「專家會議」總部　遭美以聯軍炸毀

通緝犯被捕酸警「智X狗」　獲判無罪

伊朗執行遺志！哈米尼生前「復仇計畫」曝光　意圖引發中東大戰

CT Amaze應援團集結東京巨蛋！33人超大團替中華隊加油

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！　甜蜜接送火速直奔約會小窩

鴻海被超車！　抓住AI商機當台股二哥

許光漢單身赴約！男神朋友圈超狂　抽加熱菸一舉動曝體貼

「橘子白絲」驚人成分　醫：別剝吃下去！代謝救命稻草

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備

跑男家族飛首爾看i-dle演唱會　化身「粉絲」應援宋雨琦

國際熱門新聞

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

伊朗想談判？川普嗆：太遲了

戰火燒全球　黃金竟被拋售跌4％

哈米尼遭斬首震撼北京　紐時：川習會恐取消

美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊

伊朗戰事衝擊美股全面收黑！費半下挫372點　台積電ADR重跌逾4％

伊朗高官躲過刺殺　網傳最大內鬼曝光

英國「最強戰艦」龍號出動！　對抗伊朗飛彈無人機

伊朗官媒：最高領袖之子「健康無虞」

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

打伊朗沒支持　川普不滿英國、擬終止與西班牙貿易

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美以重拳出擊！伊朗「選領袖大樓」遭炸毀

更多熱門

相關新聞

川普擬讓美軍護送油輪渡荷莫茲海峽！　美股跌勢收斂

川普擬讓美軍護送油輪渡荷莫茲海峽！　美股跌勢收斂

中東局勢升溫推升國際油價，美股3日盤中劇烈震盪，道瓊工業指數早盤一度狂瀉約1200點。隨著美國總統川普表示，若有必要將派遣美國海軍護送油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），市場恐慌情緒稍有緩解，三大指數終場仍收低，但跌勢明顯收斂。

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

黎巴嫩官媒：以軍空襲境內伊斯蘭集團總部

黎巴嫩官媒：以軍空襲境內伊斯蘭集團總部

美以襲伊朗　紐時：中國仍可能考慮取消或延後川習會

美以襲伊朗　紐時：中國仍可能考慮取消或延後川習會

關鍵字：

伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普以色列法國戴高樂號航母馬克宏

讀者迴響

熱門新聞

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團

伊朗想談判？川普嗆：太遲了

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、中華隊加油

快訊／道瓊崩跌破千點！　台積電ADR狂瀉超過5%

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面