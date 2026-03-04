餐盒掛門口「婦家中身亡」　里長批長照送餐：不能像Uber

▲瑞芳一名92歲老婦家中身亡，但居服員放餐就走，見無人應門也未通報，涉重大疏失。（圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

長照3.0今年元旦起正式上路，強調以社區為基礎的共融照顧圈。不過，新北瑞芳年初一名居服員為92歲老婦人送餐時，眼見無人應門，卻未回報，只把餐點託付給鄰居便離去，直到鄰居看掛在門上的餐盒遲遲未動，報警破門，才發現老婦已經身亡。對此，里長批評，長照送餐不是Uber，至少要確認安危。

里長提案優化SOP 落實「確認收受、異常通報」

根據《聯合新聞網》報導，瑞芳龍山里長陳志強、龍鎮里長林文清、龍安里長柯瑞和3人聯名提案，建議衛生局優化長照送餐SOP，貫徹「確認收受」與「異常通報」2大機制，避免上述憾事再次發生。過去，就曾有龍鎮里居服員發現無人應門，立即致電家屬報警，結果及時發現老婦跌倒5、6小時，順利送醫脫險。

長照3.0打造共融照顧圈 擴大社區資源與服務

家庭照顧者關懷總會去年針對「共融照顧圈」辦理研討會時，衛福部次長呂建德即指出，台灣65歲以上人口已超過460萬人，估計2050年老人將達766萬人，占總人口37.47％。長照3.0要延續2.0「在地安老、連續照顧」理念，將加強健康老化、醫照整合，讓病人在家也能安心養護。

為此，衛福部繼推動在宅急症照護後，也將參考日本，協助地區醫院轉型為復健醫院，或增設復健病床，另結合住宿型長照機構與小規模多機能服務中心，有如出院後的「中繼站」，提供住宿、復健及生活照顧，待功能穩定後再回家。

衛福部先前也強調，長照3.0計畫將打造社區共融照顧圈，廣布基層社區據點及各類長照服務資源，多元管道支持社區發展，並使聘僱外籍看護家庭也能在核定額度內使用社區式照顧服務。