快訊／NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（本名陳宣裕）遭控2011年至2013年間，在北市某時尚生活會館涉嫌壓制女子性侵得逞，另在車內強吻、揉胸猥褻女子。案件原一度不起訴，經台高檢撤銷發回續查後重新偵結起訴。士林地院今（4）日第三度開庭，NONO依舊一身黑西裝、白襯衫現身，戴著口罩低頭快步進入法院，全程未對媒體發一語。

▲遭控會館性侵、賓士車內猥褻，NONO第3度出庭。（資料圖／記者黃宥寧攝）

起訴指出，2011年至2013年間，NONO前往北市中山區一家時尚生活會館消費，並選由代號A3女子提供按摩服務。不料在服務過程中，他突然起身露出生殖器，並憑藉身高與體型優勢，將女子壓制在美容椅上，強行性交得逞。

另於2011年12月3日前某日，NONO因A5女在社群平台對節目影片按「讚」而主動搭上線，隨後駕駛白色賓士至北市松山區載對方外出。女子一上車坐在副駕駛座，他便突然伸舌強吻，並以手揉捏其胸部，強制猥褻得逞。

檢方指出，相關犯行直到2023年台灣MeToo運動爆發，多名受害人相繼發聲後才逐漸曝光，A3、A5也在浪潮鼓舞下揭露過往遭遇。案件最初由北檢偵辦，後移轉士林地檢署。該案一度獲不起訴處分，但經高檢署審查後認為偵查仍有未盡之處，撤銷原處分並發回續查。

士林地檢署重新偵辦後，認為NONO涉嫌強制性交、強制猥褻罪嫌重大，於2025年8月5日偵結起訴。檢方痛批，NONO身為知名藝人，卻利用名氣與身分優勢結識被害人，對被害人身心造成重大創傷，且犯後否認犯行、態度迴避，毫無悔意，建請法院從重量刑。

士林地院自去年10月22日首度開庭審理後，12月8日再度開庭，今（4）日進行第三次庭訊並傳喚2名證人作證，全案審理已接近尾聲，法院將擇期宣判。