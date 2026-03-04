川普擬讓美軍護送油輪渡荷莫茲海峽！　美股跌勢收斂

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

中東局勢升溫推升國際油價，美股3日盤中劇烈震盪，道瓊工業指數早盤一度狂瀉約1200點。隨著美國總統川普表示，若有必要將派遣美國海軍護送油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），市場恐慌情緒稍有緩解，三大指數終場仍收低，但跌勢明顯收斂。

「美國將確保能源自由流通各地」

川普3日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「若有必要，美國海軍將儘快開始護送油輪度過荷莫茲海峽。無論如何，美國將確保能源自由流通到世界各地。」他並強調，「美國的經濟與軍事力量是地表最強大的，接下來還會有更多行動。」

川普同時宣布，美國政府將為航運公司提供「政治風險保險與保障」，以降低戰爭期間油輪航運面臨的風險。此舉是在美國與以色列對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，市場憂心能源供應與油價飆升之際提出。

荷莫茲海峽位於伊朗南岸，是全球最重要的能源航道之一，承載全球約1／5石油運輸量。隨著伊朗與美國、以色列衝突升高，市場擔憂該航道可能受阻，帶動國際油價近期持續上揚，也加劇全球金融市場波動。

川普並未說明美國海軍將派出哪些艦艇護送油輪，也未透露具體時間表。美國海軍已將相關詢問轉交國防部長辦公室（Office of the Secretary of Defense），但目前尚未進一步回應。