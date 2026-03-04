　
社會 社會焦點 保障人權

夫外遇喊「愛妳一萬年」　妻和解被擺爛怒討160萬

記者黃翊婷／綜合報導

南部一對夫妻因婚外情問題鬧離婚，雙方簽下和解協議書，沒想到丈夫阿強（化名）並未依約給付每個月1.5萬元的扶養費，妻子這才決定提出告訴並求償160萬元。不過，台南地院法官日前審理之後，判阿強應給付15萬元較為適當，全案仍可上訴。

牽手,情侶,夫妻,戀愛,逛街,外遇,婚外情,出軌,偷吃,十指緊扣（示意圖／CFP）

▲阿強被指控在婚姻關係存續期間，與小美發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿強在婚姻關係存續期間經常早出晚歸，刻意隱瞞行蹤，並與小美（化名）相約吃飯、出遊、互傳曖昧訊息，2024年9月間還在某旅館被她當場撞見，她憤而提出離婚，阿強自知理虧同意簽署和解書，答應每個月給付1.5萬元扶養費，如有違約，願意給付100萬元懲罰性違約金。

人妻表示，但簽完和解書後，阿強並未依約給付扶養費，後來兩人也離婚了，因此她決定對阿強提告求償160萬元。而阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台南地院法官表示，經檢視阿強傳給小美的LINE對話紀錄，內容提到「愛妳一萬年喔」、「都一起睡過了」、「我要跟妳說妳不是我的砲友，也不是我的小三，妳是我的最愛」等等，確實已經踰矩，但細查阿強與妻子簽署的和解書，可見雙方對於婚外情一事，已相互讓步達成協議，約定阿強不用賠償妻子精神慰撫金。

法官指出，雙方之所以簽署和解書，是因為妻子發現阿強有侵害配偶身分法益的不正常行為，兩人已無感情，協商給付扶養費也是為了其他家人，阿強雖然一開始沒有給付，但離婚之後便開始按月如數給付，違約給付期間僅9個月，若按照和解書內容處以100萬元懲罰性違約金，顯然過高，最終裁定酌減為15萬元，全案仍可上訴。

03/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

