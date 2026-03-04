惡狼囂張音檔曝！　性騷美女里長「小巷道歉大街潑糞」

▲台北市環南市場自治會會長林勝東（圖）爭議不少，日前還涉嫌性騷女里長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週二，台北市環南市場自治會召開臨時會議，討論會長林勝東是否應該暫停職務，原因是萬華區華江里里長洪佳君日前在網路自爆遭地方人士性騷擾，後在台北市議員洪婉臻陪同下出面說明，聲淚俱下地痛訴受害者不只她一人，怒控對方「你怎麼敢」。雖然未指名道姓，但消息早已傳開，地方幾乎都知道，洪口中的性騷擾加害者就是林勝東！

除了公開指控，洪佳君也報警提告。由於此事引發外界關注，台北市政府原本打算拔掉林勝東的自治會長職務，但因查無法律依據讓他下台，只好作罷，而在環南市場及萬華地區呼風喚雨的林則有恃無恐，甚至還主動召開臨時會，讓市場自治會成員投票，決定他是否應該暫停職務，結果全場一致舉手通過，讓他繼續擔任會長。

▲華江里里長洪佳君遭性騷，事件引發全台關注。

對此，知情人士Ａ先生告訴本刊，林勝東非常厲害，不採無記名投票，而是用公開舉手的方式表決，目的是試探自治會成員誰有二心，林還在會議中帶風向，對洪佳君進行二度傷害。

「林勝東不認性騷擾，還對洪佳君潑糞，相當可惡！」Ａ先生說，林在臨時會中以輕蔑口吻稱洪是「查某里長」，還宣稱洪找他要錢跟資源，因為要不到，才告他性騷。根據Ａ先生提供的錄音檔顯示，話一講完，林就說同意他續任會長的請舉手，看到全場都舉手後，林感謝大家支持，還自稱「人風流但不下流」，得了便宜還賣乖，非常離譜。

▲洪佳君2月10日到環南市場自治會辦公室（圖）拜訪林勝東，卻遭性騷。

本刊取得林勝東性騷事後向洪佳君道歉的對話證據，再根據受害者描述，還原整起事件。2月10日下午，洪前往環南市場自治會辦公室拜訪林，期間想借用辦公室洗手間，林示意門後有休息室，洗手間在裡面，沒想到洪上完廁所，林卻擋在門口、不讓她離開，並露出怪異神色問她：「可不可抱一下？」洪十分害怕，又注意到休息室裡放了一張床，她認為對方不懷好意，打算離開現場，卻被林從背後環抱、企圖強吻。

洪佳君極力掙脫後，連忙步出休息室，卻發現林勝東趁她上廁所時，把休息室及辦公室的門通通鎖上，更誇張的是，林還以按摩為由，觸碰她的身體；礙於林有權有勢，洪不敢得罪，只能編了一個理由離開現場。臨走前，林竟還開口要求「抱一下」，接著順勢將手搭在洪的腰上，讓洪相當害怕。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



