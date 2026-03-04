性騷美女里長！色狼身分曝光　竟是環南市場大咖會長

　
社會 社會焦點 保障人權

性騷美女里長洪佳君！色狼身分曝光　竟是環南市場大咖會長

林勝東（右）趁洪佳君（左）上完廁所，從洪的後方熊抱，企圖強吻。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲林勝東（右）趁洪佳君（左）上完廁所，從洪的後方熊抱，企圖強吻。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市萬華區華江里里長洪佳君，日前出面指控遭地方人士性騷，且受害者不只她一人，卻未披露加害者身分。本刊調查，加害者是環南市場自治會會長林勝東，他趁洪拜訪時，將門反鎖，不僅從後方熊抱洪，還用按摩等理由觸碰洪的身體，並企圖強吻。洪極力掙脫後，隔天傳訊向林表達不滿，林則以「喝多了」為由道歉，洪報警提告，但警方搜索時，監視器畫面已遭刪除，林還強辯是洪向他討錢及資源不成才報復提告，企圖脫罪！

除了公開指控，洪佳君也報警提告。由於此事引發外界關注，林勝東仍有恃無恐，甚至還主動召開臨時會，讓市場自治會成員用公開舉手的方式表決，決定他是否應該暫停職務。林還在會議中宣稱洪找他要錢跟資源，因為要不到，才告他性騷。根據Ａ先生提供的錄音檔顯示，話一講完，林就說同意他續任會長的請舉手，看到全場都舉手後，林還自稱「人風流但不下流」，非常離譜。

台北市環南市場自治會會長林勝東（圖）爭議不少，日前還涉嫌性騷女里長。

▲台北市環南市場自治會會長林勝東（圖）爭議不少，日前還涉嫌性騷女里長。

本刊取得林勝東性騷事後向洪佳君道歉的對話證據，再根據受害者描述，還原整起事件。2月10日下午，洪前往環南市場自治會辦公室拜訪林，沒想到洪上完廁所，林卻擋在門口、不讓她離開，並露出怪異神色問她：「可不可抱一下？」洪十分害怕，打算離開現場，卻被林從背後環抱、企圖強吻。

洪佳君極力掙脫，打算離開時發現林勝東趁她上廁所時，把休息室及辦公室的門通通鎖上，更誇張的是，林還以按摩為由，觸碰她的身體；礙於林有權有勢，洪不敢得罪，只能編了一個理由離開現場。

華江里里長洪佳君（圖）在台北市議員洪婉臻陪同下，還原遭性騷擾的狀況。（鏡新聞提供）

▲華江里里長洪佳君（圖）在台北市議員洪婉臻陪同下，還原遭性騷擾的狀況。

洪佳君也在臉書提到，礙於加害者是地方有力人士、警政關係良好，她不敢報警，隔天早上去電聯繫曾遭性騷擾的台北市議員鍾沛君求助，決定向林勝東攤牌。2月11日晚間6點多，洪佳君傳訊給林勝東，表示林前一天的行為，讓她覺得不舒服，林拖到晚間11點多才回覆自己喝多了，對她致歉。洪看完後立刻打臉林：「昨天沒有喝酒。我已經明確說不，希望未來不要再發生！」發現洪態度強硬不買單，林最後才回了一個敬禮的貼圖，表示不會再犯。

洪佳君2月10日到環南市場自治會辦公室（圖）拜訪林勝東，卻遭性騷。

▲洪佳君2月10日到環南市場自治會辦公室（圖）拜訪林勝東，卻遭性騷。

後來洪佳君得知受害者不只她一人，決定找在地議員洪婉臻協助，並轉往婦幼警察隊報案，但Ａ先生告訴本刊：「法院2月13日核發搜索票，警方等到14日凌晨才進入辦公室搜索，並在林家逮捕林，理由竟然是聯絡不到林及自治會員工，等到準備開市的自治會幹部凌晨現身辦公室，警方才得以進入搜索，不過，案發當天的監視器畫面早已被人刪除，真的很扯！」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


性騷女里長內幕1／私下道歉卻公開潑糞受害人　林勝東操控會員保大位音檔曝光
性騷女里長內幕2／受害人不只女里長　萬華警竟拖到證據被消失才上門

03/01 全台詐欺最新數據

鏡週刊

