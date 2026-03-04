　
社會 社會焦點 保障人權

派出所長「舔指洗車」道歉了！　警調查小組追是否霸凌

記者柯沛辰／綜合報導

基隆市忠二路派出所長徐紹文不滿員警未清洗警用機車，幫忙清洗後，當街訓斥基層，並用吸吮手指塗抹車牌、車殼，檢驗乾淨程度，引發熱議。警方表示，徐紹文已向當事警員道歉，分局也將成立調查小組，確認霸凌是否成立。

所長示範洗車清潔度　動作不雅觀感不佳

基隆市警察局第一分局長温基興表示，所長徐紹文因為裝檢勤務，要求所內員警清洗警用機車，但認為有同仁表現不積極，求好心切下，在2月23、24日自行清洗所內多部機車，並於25日深夜11點多勤餘返回所內指導警員，示範洗完車後的清潔度，但過程中動作不雅、語氣不佳，造成社會觀感不佳。

▲徐紹文一人深夜獨自清洗30輛機車。

第一時間嚴詞斥責　先行申誡並要求改進

温基興指出，3月2日得知影片在網路流傳後，他與基隆市警察局長林信雄，利用前往派出所致贈金融阻詐禮盒的機會，當場在所長室嚴詞斥責徐紹文，檢討不當之處，並對不當行為先行處分申誡，嚴令不得再犯。

所長已向當事人道歉　調查小組追是否飲酒、霸凌

至於徐紹文是否酒後失態？從影片中無法確認，且徐是勤餘狀態，後續將深入調查。是否涉及霸凌部分，事發至今皆未收到忠二所員警反映或申訴，初步訪詢相關當事人，也未提出申訴。目前徐紹文已向當事人道歉，分局仍將組成調查小組，深入調查霸凌成立與否，再行後續處置。

另外，基隆市議會議長童子瑋、民進黨新北市議員黃淑君3日也先後帶珍珠奶茶，赴忠二所慰勞員警們，關切基層心理狀態，同時嚴禁警局追查吹哨者。

▼徐紹文兩度舔手指驗車，強調自己把車洗得很乾淨。（圖／翻攝自Threads）

▲基隆警所長「舔指驗車」影片瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長獨自洗車畫面曝

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長獨自洗車畫面曝

基隆忠二路派出所所長徐紹文因不滿所內同仁未清洗警用機車，竟當街咆哮同仁，還以舌頭舔手指「試車」，以此檢驗乾淨程度，離譜畫面曝光後引爆輿論撻伐，遭控涉及職場霸凌，市警局也因此記申誡處分。但徐紹文大聲喊冤，強調自己利用勤餘時間清洗車輛，但該位同仁就是不洗，所以當天才會告誡他。

派出所長「幫洗30台車」喊冤：就那一位同仁不洗

派出所長「幫洗30台車」喊冤：就那一位同仁不洗

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

家暴男持碎酒瓶追殺女友　鄰居報警救命

家暴男持碎酒瓶追殺女友　鄰居報警救命

千萬法拉利一車占兩格　車主：管理員同意

千萬法拉利一車占兩格　車主：管理員同意

關鍵字：

派出所長洗車徐紹文忠二路派出所基隆

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

