派出所長「舔指洗車」道歉了！　警調查小組追是否霸凌

記者柯沛辰／綜合報導

基隆市忠二路派出所長徐紹文不滿員警未清洗警用機車，幫忙清洗後，當街訓斥基層，並用吸吮手指塗抹車牌、車殼，檢驗乾淨程度，引發熱議。警方表示，徐紹文已向當事警員道歉，分局也將成立調查小組，確認霸凌是否成立。

所長示範洗車清潔度 動作不雅觀感不佳

基隆市警察局第一分局長温基興表示，所長徐紹文因為裝檢勤務，要求所內員警清洗警用機車，但認為有同仁表現不積極，求好心切下，在2月23、24日自行清洗所內多部機車，並於25日深夜11點多勤餘返回所內指導警員，示範洗完車後的清潔度，但過程中動作不雅、語氣不佳，造成社會觀感不佳。

▲徐紹文一人深夜獨自清洗30輛機車。

第一時間嚴詞斥責 先行申誡並要求改進

温基興指出，3月2日得知影片在網路流傳後，他與基隆市警察局長林信雄，利用前往派出所致贈金融阻詐禮盒的機會，當場在所長室嚴詞斥責徐紹文，檢討不當之處，並對不當行為先行處分申誡，嚴令不得再犯。

所長已向當事人道歉 調查小組追是否飲酒、霸凌

至於徐紹文是否酒後失態？從影片中無法確認，且徐是勤餘狀態，後續將深入調查。是否涉及霸凌部分，事發至今皆未收到忠二所員警反映或申訴，初步訪詢相關當事人，也未提出申訴。目前徐紹文已向當事人道歉，分局仍將組成調查小組，深入調查霸凌成立與否，再行後續處置。

另外，基隆市議會議長童子瑋、民進黨新北市議員黃淑君3日也先後帶珍珠奶茶，赴忠二所慰勞員警們，關切基層心理狀態，同時嚴禁警局追查吹哨者。

▼徐紹文兩度舔手指驗車，強調自己把車洗得很乾淨。（圖／翻攝自Threads）