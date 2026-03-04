快訊／伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

▲哈米尼次子穆傑塔巴。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗最高領袖接班問題出現新發展。，負責選出最高領袖的專家會議（Assembly of Experts）已在伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps, IRGC）施壓下，選定哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖。

哈米尼之子上位

伊朗國際電視台（Iran International）引述消息人士指出，穆傑塔巴接班的決定是在革命衛隊壓力下形成，但相關決議細節尚未對外公布。由於哈米尼在美國與以色列聯手攻擊中身亡，伊朗政權核心權力結構正面臨重新調整。

「專家會議」是伊朗的特殊權力機構，於1983年11月12日成日，負責選舉出伊朗最高領袖，並擔任監督角色。

伊朗前總統從暗殺中生還並轉移安全地點

另一方面，消息人士同時表示，伊朗前總統艾瑪丹加（Mahmoud Ahmadinejad）日前遭遇暗殺未遂，已被轉移至安全地點。

以色列上周末對伊朗發動攻擊期間，伊朗媒體一度出現關於艾瑪丹加生死的相互矛盾報導，有部分媒體宣稱他已遭擊斃，但也有媒體表示無法證實相關說法。

最新消息指出，艾瑪丹加並未在襲擊中受傷，目前情況安全。