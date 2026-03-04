　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

▲▼綺綺。（圖／施景中授權提供）

▲綺綺走了，留下溫暖的恐龍貼圖，造福許多病童。（圖／資料照／施景中授權提供）

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科名醫施景中曾分享「恐龍女孩」綺綺的故事，雖她已離開8年，但留下的「恐龍貼圖」仍溫暖人心。施提到，3月2日是綺綺的18歲生日，「種種跡象顯示，她真的回來了。」

綺綺生前患有複雜先天心臟病

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中曾發文表示，他親手把這個可愛的小女生接到這個人世，「她患有複雜先天心臟病，爸媽不願放棄她，我把她接來到這世上。後來我知道她手術順利，過著和一般小孩無異的生活。」

施景中指出，綺綺5歲左右動第二次心臟手術，喜歡恐龍的她當時還哭著說，「媽媽，我一定可以的，我會像恐龍一樣勇敢的。」她10歲進行最後一階段的手術，卻沒醒過來。

「媽媽我會像恐龍一樣勇敢」10歲綺綺走了留下溫暖貼圖　醫：妳現在好嗎。（圖／施景中授權提供）

▲▼綺綺生前專心畫著恐龍貼圖。（圖／資料照／施景中授權提供）

「媽媽我會像恐龍一樣勇敢」10歲綺綺走了留下溫暖貼圖　醫：妳現在好嗎。（圖／施景中授權提供）

綺綺留下「綺綺的恐龍綺想世界」溫暖貼圖

綺綺在2018年病逝，留下「綺綺的恐龍綺想世界」LINE手繪貼圖，創下1500萬元的銷售額，其中522萬營收全數捐給兒童心臟病基金會，引發廣大迴響。

施景中2日發文寫道，18歲生日，你在做什麼呢？是充滿少年維特的煩惱？或同學到家裡歡慶，終於可以喝啤酒了？是和爸媽出國去玩來慶祝？還是有錢的長輩送了你非常貴重的禮物，讓你開心不已？

施景中說，幾天前，綺綺媽媽收到小兒科陳俊安教授寄來的紀念品，綺綺爸爸也有人請他吃蛋糕，這個巧合讓他們突然想起這一件事，3月2日是綺綺的18歲生日，雖然她的日記在10歲那一年就永久停更了。

「媽媽我會像恐龍一樣勇敢」10歲綺綺走了留下溫暖貼圖　醫：妳現在好嗎。（圖／施景中授權提供）

▲▼施景中分享綺綺的勇敢故事，感動許多人。（圖／資料照／施景中授權提供）

「媽媽我會像恐龍一樣勇敢」10歲綺綺走了留下溫暖貼圖　醫：妳現在好嗎。（圖／翻攝施景中臉書）

媽媽夢見綺綺說「我要回來了」

施景中表示，1日有事要到林口，想起來很久以前的約定，於是跟綺綺爸媽相約，想到他們家去看看姊弟倆；綺綺過世後，託夢給媽媽說要再回來找她，不久媽媽就發覺自己懷了弟弟。

施景中指出，快要生之前，媽媽夢見綺綺背著書包，跟她說「我要回來了」；媽媽在夢中還問她，「要去接妳嗎」？綺綺說「不需要」；而最疼愛綺綺的外公、熟悉的親友也都夢到了。

施景中說，果然沒有多久，媽媽就陣痛起來，來產房生產，「奇怪的是，這個新生兒出生之後，家人再也沒有夢見她了。當年我在加護病房送她最後一程，也放了一個地藏菩薩加持的聖物護送她。種種跡象顯示，她真的回來了。」

▼綺綺很喜歡恐龍，她曾對媽媽說「媽媽，我一定可以的，我會像恐龍一樣勇敢的。」（圖／資料照／施景中授權提供）

「媽媽我會像恐龍一樣勇敢」10歲綺綺走了留下溫暖貼圖　醫：妳現在好嗎。（圖／施景中授權提供）

「18歲的妳，我見到了」

施景中提到，他開心和姊弟一起吃飯，「不過我和父母都心照不宣，不會把他看待作另外一個綺綺。我甚至不跟他說，我認識他上一輩子的事情，一句都不會提。姊弟兩個都很調皮，跟我做鬼臉，還寫了卡片給我，我們還相約下次再見。」

施景中感性表示，「18歲的妳，我見到了，也是未見。祝福你平安幸福長大。」許多網友留言，「我第一次買LINE貼圖也是買綺綺的恐龍貼圖」、「恐龍貼圖我也有買，真的很棒」、「我也一直還在使用綺綺的貼圖」。

▼「綺綺的恐龍綺想世界」貼圖。（圖／翻攝LINE STORE

綺綺的恐龍綺想世界。（圖／翻攝LINE STORE）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北一女神爆不倫「愛妻人夫KOL」　愛窩過夜全直擊
CT Amaze應援團集結東京巨蛋！33人超大團替中華隊加油
「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了
Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！　修繕起糾紛…遭發存證
馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備
1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕
最美小三勝劉怡萱？網提迷倒童仲彥的「邱主任」　現況曝光超恩愛
全台再下2天　今「雨最大」地區曝
美以聯手斬首哈米尼！《紐時》：北京氣炸考慮「取消川習會」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

老人6000萬財產　看護「處理好大家分一筆」律師背發涼

餐盒掛門口「婦家中身亡」　里長批長照送餐：不能像Uber

快訊／05:53台南市楠西區規模3.5地震　最大震度2級

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

「E級小三」劉怡萱起底！記者之女變名媛　違理引薦王定宇、常如山

魔術師被小女孩「瘋狂破解」　當場怒嗆：不然換妳表演？

別被甩下去！　乍暖還寒如雲霄飛車

全台再下2天　今「雨最大」地區曝

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

以色列總理准了地面部隊「推進黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

老人6000萬財產　看護「處理好大家分一筆」律師背發涼

餐盒掛門口「婦家中身亡」　里長批長照送餐：不能像Uber

快訊／05:53台南市楠西區規模3.5地震　最大震度2級

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

「E級小三」劉怡萱起底！記者之女變名媛　違理引薦王定宇、常如山

魔術師被小女孩「瘋狂破解」　當場怒嗆：不然換妳表演？

別被甩下去！　乍暖還寒如雲霄飛車

全台再下2天　今「雨最大」地區曝

伊朗遴選最高領袖「專家會議」總部　遭美以聯軍炸毀

通緝犯被捕酸警「智X狗」　獲判無罪

伊朗執行遺志！哈米尼生前「復仇計畫」曝光　意圖引發中東大戰

CT Amaze應援團集結東京巨蛋！33人超大團替中華隊加油

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！　甜蜜接送火速直奔約會小窩

鴻海被超車！　抓住AI商機當台股二哥

許光漢單身赴約！男神朋友圈超狂　抽加熱菸一舉動曝體貼

「橘子白絲」驚人成分　醫：別剝吃下去！代謝救命稻草

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備

【有夠衰】騎士被車撞 走到路邊還被狗追QQ

生活熱門新聞

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、中華隊加油

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

今挑戰冷氣團！　下波估更強

快訊／23:34台南楠西區規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

全台再下2天　今「雨最大」地區曝

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

劉怡萱記者之女變名媛　詭異引薦王定宇、常如山

更多熱門

相關新聞

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

台大婦產科名醫施景中分享，在醫院公務信箱拿郵件，拿到一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容寫道「你們會不得好死」。他感嘆，「投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，你還投給他們你是在想什麼呢」，也請大家把注意力關注到南投名間鄉要興建焚化爐的事情吧。

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

陳昭姿稱「子宮本就是工具」　台大醫傻了

陳昭姿稱「子宮本就是工具」　台大醫傻了

救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫改口：會捐款

救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫改口：會捐款

自己住水費1500元　過世夫託夢「找某某來」揪出原因

自己住水費1500元　過世夫託夢「找某某來」揪出原因

關鍵字：

綺綺施景中

讀者迴響

熱門新聞

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團

伊朗想談判？川普嗆：太遲了

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、中華隊加油

快訊／道瓊崩跌破千點！　台積電ADR狂瀉超過5%

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面