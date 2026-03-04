「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

▲綺綺走了，留下溫暖的恐龍貼圖，造福許多病童。（圖／資料照／施景中授權提供）

台大婦產科名醫施景中曾分享「恐龍女孩」綺綺的故事，雖她已離開8年，但留下的「恐龍貼圖」仍溫暖人心。施提到，3月2日是綺綺的18歲生日，「種種跡象顯示，她真的回來了。」

綺綺生前患有複雜先天心臟病

施景中曾發文表示，他親手把這個可愛的小女生接到這個人世，「她患有複雜先天心臟病，爸媽不願放棄她，我把她接來到這世上。後來我知道她手術順利，過著和一般小孩無異的生活。」

施景中指出，綺綺5歲左右動第二次心臟手術，喜歡恐龍的她當時還哭著說，「媽媽，我一定可以的，我會像恐龍一樣勇敢的。」她10歲進行最後一階段的手術，卻沒醒過來。

綺綺留下「綺綺的恐龍綺想世界」溫暖貼圖

綺綺在2018年病逝，留下「綺綺的恐龍綺想世界」LINE手繪貼圖，創下1500萬元的銷售額，其中522萬營收全數捐給兒童心臟病基金會，引發廣大迴響。

施景中2日發文寫道，18歲生日，你在做什麼呢？是充滿少年維特的煩惱？或同學到家裡歡慶，終於可以喝啤酒了？是和爸媽出國去玩來慶祝？還是有錢的長輩送了你非常貴重的禮物，讓你開心不已？

施景中說，幾天前，綺綺媽媽收到小兒科陳俊安教授寄來的紀念品，綺綺爸爸也有人請他吃蛋糕，這個巧合讓他們突然想起這一件事，3月2日是綺綺的18歲生日，雖然她的日記在10歲那一年就永久停更了。

媽媽夢見綺綺說「我要回來了」

施景中表示，1日有事要到林口，想起來很久以前的約定，於是跟綺綺爸媽相約，想到他們家去看看姊弟倆；綺綺過世後，託夢給媽媽說要再回來找她，不久媽媽就發覺自己懷了弟弟。

施景中指出，快要生之前，媽媽夢見綺綺背著書包，跟她說「我要回來了」；媽媽在夢中還問她，「要去接妳嗎」？綺綺說「不需要」；而最疼愛綺綺的外公、熟悉的親友也都夢到了。

施景中說，果然沒有多久，媽媽就陣痛起來，來產房生產，「奇怪的是，這個新生兒出生之後，家人再也沒有夢見她了。當年我在加護病房送她最後一程，也放了一個地藏菩薩加持的聖物護送她。種種跡象顯示，她真的回來了。」

「18歲的妳，我見到了」

施景中提到，他開心和姊弟一起吃飯，「不過我和父母都心照不宣，不會把他看待作另外一個綺綺。我甚至不跟他說，我認識他上一輩子的事情，一句都不會提。姊弟兩個都很調皮，跟我做鬼臉，還寫了卡片給我，我們還相約下次再見。」

施景中感性表示，「18歲的妳，我見到了，也是未見。祝福你平安幸福長大。」許多網友留言，「我第一次買LINE貼圖也是買綺綺的恐龍貼圖」、「恐龍貼圖我也有買，真的很棒」、「我也一直還在使用綺綺的貼圖」。

