英國「最強戰艦」龍號出動！　對抗伊朗飛彈無人機

▲英國防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）。（圖／翻攝維基百科）

記者葉國吏／綜合報導

英國國防部今日宣布，將派遣45型（Type 45）防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）及2架「野貓」（Wildcat）直升機前往東地中海。此舉旨在應對伊朗及其武裝組織日益頻繁的飛彈與無人機攻擊，守護英國在賽普勒斯（Cyprus）的兩座軍事基地，並強化區域盟友的集體防禦體系。

▲在美、以軍隊聯手空襲伊朗後，位於阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）也遭到伊朗報復襲擊。（圖／路透）

龍號戰艦展現防空戰力

龍號驅逐艦被譽為全球防空能力最強的戰艦之一，配備先進的「海毒蛇」（Sea Viper）飛彈系統。該系統能在短短10秒內發射8枚飛彈，並具備同時導引16枚飛彈的強大火力。龍號曾於2024年成功攔截葉門「青年運動」（Houthi）發射的飛彈，實戰經驗豐富，將大幅提升對空中威脅的偵測與打擊能量。

為了應對成本低廉的無人機威脅，英國此次也部署了配備 Martlet 輕型多用途飛彈的野貓直升機。這種配置能有效支援驅逐艦的對空作戰，形成更嚴密的防禦網。儘管英國強調部署純屬防衛性質，但在美以兩國2月底攻擊伊朗引發報復後，東地中海局勢已進入高度戒備狀態。

▲美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

F-35戰機約旦上空截擊

在過去24小時內，英國武裝部隊已在中東地區展現截擊實力。數架 F-35B 戰機在約旦上空成功擊落多架無人機，並由「颱風」（Typhoon）戰機與「航海家」（Voyager）空中加油機提供後勤支援。此外，英國駐伊拉克部隊也成功攔截企圖攻擊聯合駐軍基地的無人機，確保地面人員安全。

英卡聯合中隊亦有建樹，一架颱風戰機於2日使用空對空飛彈，擊落朝卡達飛行的伊朗自殺式無人機。然而，軍事分析家也提出警示，利用造價昂貴的飛彈與第5代戰機對付低成本無人機，在長期的消耗戰中可能面臨不符經濟成本的隱憂，如何取得防禦效益與經費平衡將是未來挑戰。

這場軍事部署不僅是為了保護英國資產，更是對伊朗無差別攻擊的強力回應。英國國防部強調，透過雷達、反無人機與陸基防空系統的多層次佈署，將持續與夥伴國家協作，確保中東地區的航行安全與穩定。隨着龍號驅逐艦抵達東地中海，英軍在當地的威懾力將進一步升級。