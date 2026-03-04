美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

▲華爾街。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗衝突急速升溫，地緣政治「黑天鵝」重擊全球金融市場。亞洲股市3日率先遭到拋售，美股同樣承壓，道瓊工業指數早盤一度崩跌逾1000點，標普500指數跌幅超過2％，費城半導體指數重挫約4.7％。在市場恐慌情緒升高之際，高盛（Goldman Sachs）警告，美股3月恐面臨嚴峻逆風，在下一波反彈前，市場可能必須先經歷一段回檔的「痛苦之路」。

美股3月恐迎一波修正 上漲唯一途徑是下跌

美國財經媒體報導，高盛交易部門指出，美股仍需進一步修正，才可能迎來較持久的上升行情。交易員哈菲夫（Gail Hafif）與加勒特（Brian Garrett）在致客戶報告中表示，市場情緒仍然脆弱、資金流向不穩，使標普500指數在挑戰7000點關卡失利後走勢轉弱。他們直言，「目前上漲的唯一途徑，是現在先下跌。」

報告指出，儘管整體經濟基本面仍有支撐，但資金動能不足，難以抵禦地緣政治緊張與商品價格劇烈波動帶來的衝擊。再加上季節性因素影響，3月向來不是股市表現強勁的月份。統計顯示，自1928年以來，3月是標普500指數表現第4差的月份，波動多集中於上半月。歷史數據顯示，3月1日至14日平均漲幅僅約0.3％，而15日之後兩周平均漲幅才可望擴大至0.8％。

油價飆升衝擊股市

地緣政治風險同時衝擊能源市場。由於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾乎中斷，加上沙烏地阿拉伯大型煉油廠運作受阻，布蘭特原油周一收盤大漲6.7％，逼近每桶78美元，創下去年6月以來最大單日漲幅。高盛分析師威爾森（Dom Wilson）指出，油價急升短期將對股市與信貸市場形成壓力，但除非出現嚴重且持續的供應中斷，否則對全球經濟成長的實質衝擊仍有限。

一個月後回穩？

高盛同時指出，歷史經驗顯示油價急升後市場往往具有修復能力。統計顯示，自2000年以來，每當西德州原油（WTI）單日漲幅超過10％時，標普500指數在隨後一個月的平均報酬率約為1.23％，漲幅中位數達3.57％。這意味著短期恐慌修正後，市場仍可能逐步回穩，投資人需密切觀察3月中旬後的市場變化。