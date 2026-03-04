「E級小三」劉怡萱起底！記者之女變名媛　違理引薦王定宇、常如山

記者葉國吏／綜合報導

立委王定宇爆週刊爆料疑似奪人小三，對象為愛爾麗醫美集團執行長劉怡萱。讓這位43歲、被封為「台南一枝花」E級名媛登上媒體版面，身世同時被起底，憑藉高明手腕，從記者之女一步步走到如今的集團執行長，不過劉怡萱當初還引薦王定宇給常如山認識，這行為也違反常理。

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱。（圖／刑事局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大學同學認證劉怡萱：被她盯上都會暈

知名粉專「一級嘴砲技術士」發文透露，劉怡萱其實是他的大學同學，「我不會指責王定宇什麼，我很清楚我這位同學的本領，被她盯上的，任誰都會暈。」

他回憶道，劉怡萱在大學時期外貌就極其出色，「是你走過去會回頭看一眼的那種」、「我說啊，只要你睪固酮濃度正常的，你無法對她說NO」。

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱。（圖／翻攝自艾爾麗官網）

名媛出身媒體世家

根據《鏡報新聞網》報導，劉怡萱父親為資深媒體人，曾任報社地方特派員並輪調台南與台東。南部記者圈對這位大前輩並不陌生，其父在職期間作風強悍，曾傳出為壓稿將記者調往偏遠地區，甚至一度有毆打女記者的傳言，不過劉父目前已退休多年，女兒則憑藉亮眼外型在商業界闖出一片天。

令人訝異的是，王定宇跟常如山也是相識的，而且當初還是劉怡萱引薦，當初劉怡萱有意讓王定宇擔任企業「門神」。