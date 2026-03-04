魔術師被小女孩「瘋狂破解」　當場怒嗆：不然換妳表演？

▲知名魔術師粘立人。（圖／翻攝自臉書／粘立人魔術）

知名魔術師粘立人在北市西門町商圈開設專櫃，不料近日卻遇到一對母女，每當他向在場客人展示魔術道具時，小女孩就會立刻說破其中秘密，讓其他客人瞬間對魔術神秘喪失興趣，讓他一時沒壓住脾氣，當場脫口：「不然換妳表演給我們看？」現場不歡而散。

媽媽放任女兒指手畫腳 揭穿魔術還在旁邊笑

粘立人在臉書分享，當時一群客人站在魔術專櫃前圍觀，但卻有一位媽媽放任孩子無禮，看著女兒在表演前指手畫腳、揭穿每個魔術的秘密，絲毫不制止，還站在孩子後方頻頻發笑。

影響客人興趣與購買 他回嗆「到底誰在表演？」

粘立人批評，女孩的行為，已經導致其他人對魔術的神秘失去興趣，同時影響購買魔術的慾望，所以他最後忍不住對女孩說：「到底是我在表演，還是妳在表演？怎麼看魔術的人，講的話比我表演者更多且大聲？」、「如果你比我還行，不然換妳表演給我們看？」

最終，媽媽氣憤地將女兒帶離店櫃，但他的目的只是想制止孩子。對此，粘立人也回憶起從前，「25-30年前，在我魔術店櫃前，若發生類似說穿魔術秘密的客人，當時都會被我們拖到樓梯間修理，現在回想起來，如此粗暴對付那種客人，真的很機車...實在抱歉了！」