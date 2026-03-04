　
美以襲伊朗　紐時：中國仍可能考慮取消或延後川習會

▲川習會。（圖／路透）

▲川習會。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列聯手空襲伊朗並擊殺最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，外界關注事件對美中關係的衝擊。美媒指出，北京可能考慮取消或延後原定月底舉行的川習會，以表達對華府動用軍事力量的不滿。

美國2個月內連拔中國「樁腳」

《紐約時報》（The New York Times）指出，中美關係原本就相當脆弱，如今又面臨新的考驗。中國已迅速譴責美國與以色列的攻擊，中國外交部長王毅指控兩國擊殺他國領袖，並重申北京支持伊朗的主權與安全。

哈米尼之死距離美軍擄獲時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）不到2個月。分析指出，兩起事件合併來看，被視為美國對中國重要合作夥伴展現強硬軍事力量。

戰事也已直接波及中國。中國外交部表示，一名中國公民在伊朗首都德黑蘭喪生，北京正緊急撤離數千名國民。同時，伊朗揚言可能攻擊經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。這條航道承載全球約1／5石油運輸，一旦受阻，油價恐飆升並衝擊中國經濟。

中東戰事恐危及4月川習會？

白宮先前表示，美國總統川普與中國國家主席習近平預計於3月31日至4月2日在北京舉行峰會，但中國方面尚未正式確認相關安排，僅表示雙方仍在溝通。

《紐時》指出，北京可能考慮取消或延後會談，以示對美國軍事行動的不滿。不過部分分析人士認為，中國仍有強烈動機維持與美國的穩定關係，例如爭取延長貿易休戰、降低華府對台灣的支持，以及放寬科技出口限制。

曾在美國前總統拜登（Joe Biden）政府時期負責中國政策的葛維茲（Julian Gewirtz）表示，「比起中東發生的事情，北京更關心的是如何應對美國。」

美以聯手斬首哈米尼！《紐時》：北京氣炸考慮「取消川習會」

