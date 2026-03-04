　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

打伊朗沒支持　川普不滿英國、擬終止與西班牙貿易

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）今日重砲抨擊英國與西班牙，不滿兩國未全力支持對伊朗的攻擊行動。他公開批評英相施凱爾（Keir Starmer）並非邱吉爾（Winston Churchill），同時針對西班牙拒絕借用基地的行為，氣得揚言要指示財政部長貝森特（Scott Bessent）終止與該國的所有貿易往來。

川普點名英相非邱吉爾
川普直言對英國的表現感到失望。雖然英國在兩次世界大戰及中東戰事中長期擔任美國盟友，但此次倫敦當局決定不介入美以聯手襲擊伊朗的計畫。川普狠酸施凱爾，認為現在面對的領導人完全比不上二戰時期的名相邱吉爾。

儘管施凱爾後續宣布開放軍事基地供美軍執行防衛性質打擊，但川普仍對英方未及早授權感到憤怒。川普指出，因為無法即時在狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）等基地降落，導致美軍必須多飛行數小時，施凱爾則回應，判斷英國國家利益是他的責任。

▲▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

英西拒借基地引發怒火
另一邊西班牙政府的態度更讓川普火大，西國總理桑切斯（Pedro Sanchez）領導的左翼政權，嚴禁美軍利用長期駐紮的基地攻擊伊朗。川普痛批西班牙表現糟糕透頂，並防衛支出達 GDP 5%的標準，指責桑切斯拒絕配合北約夥伴提升軍費。

川普強硬表示，已經要求美方切斷與西班牙的所有往來，甚至宣稱要停止一切貿易，不想與該國有任何瓜葛。不過，由於美國聯邦最高法院2月才裁定總統無權濫用經濟法實施全球性關稅，川普這項貿易斷交令在法律層面是否具備實質權力，目前仍存在變數。

▲▼西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

西國外交部守憲章紅線
面對美國壓力，西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）強硬回應，強調當局對於羅塔海軍基地（Naval Station Rota）與摩倫空軍基地（Moron Air Base）的使用有明確紅線，所有軍事活動都必須在符合「聯合國憲章（United Nations Charter）」的前提下才獲准進行。

這場外交風暴凸顯出川普重返執政後，與歐洲傳統盟邦在軍事主權與軍費分擔上的強烈摩擦。川普堅持美國不應扛下過重防務負擔，而英西兩國則在區域安全與國際法規間尋求平衡，雙方對於軍事基地授權的歧見，已讓大西洋兩岸的緊密關係降至冰點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北一女神爆不倫「愛妻人夫KOL」　愛窩過夜全直擊
CT Amaze應援團集結東京巨蛋！33人超大團替中華隊加油
「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了
Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！　修繕起糾紛…遭發存證
馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備
1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕
最美小三勝劉怡萱？網提迷倒童仲彥的「邱主任」　現況曝光超恩愛
全台再下2天　今「雨最大」地區曝
美以聯手斬首哈米尼！《紐時》：北京氣炸考慮「取消川習會」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗執行遺志！哈米尼生前「復仇計畫」曝光　意圖引發中東大戰

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備

川普擬讓美軍護送油輪渡荷莫茲海峽！　美股跌勢收斂

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

快訊／伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

英國「最強戰艦」龍號出動！　對抗伊朗飛彈無人機

黎巴嫩官媒：以軍空襲境內伊斯蘭集團總部

美以襲伊朗　紐時：中國仍可能考慮取消或延後川習會

打伊朗沒支持　川普不滿英國、擬終止與西班牙貿易

伊朗戰爭擊敗美股！台積電ADR重跌逾4％　費半下挫372點

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

以色列總理准了地面部隊「推進黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

伊朗執行遺志！哈米尼生前「復仇計畫」曝光　意圖引發中東大戰

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備

川普擬讓美軍護送油輪渡荷莫茲海峽！　美股跌勢收斂

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

快訊／伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

英國「最強戰艦」龍號出動！　對抗伊朗飛彈無人機

黎巴嫩官媒：以軍空襲境內伊斯蘭集團總部

美以襲伊朗　紐時：中國仍可能考慮取消或延後川習會

打伊朗沒支持　川普不滿英國、擬終止與西班牙貿易

伊朗戰爭擊敗美股！台積電ADR重跌逾4％　費半下挫372點

通緝犯被捕酸警「智X狗」　獲判無罪

伊朗執行遺志！哈米尼生前「復仇計畫」曝光　意圖引發中東大戰

CT Amaze應援團集結東京巨蛋！33人超大團替中華隊加油

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！　甜蜜接送火速直奔約會小窩

鴻海被超車！　抓住AI商機當台股二哥

許光漢單身赴約！男神朋友圈超狂　抽加熱菸一舉動曝體貼

「橘子白絲」驚人成分　醫：別剝吃下去！代謝救命稻草

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海！急撤40萬僑民　法全境戒備

老人6000萬財產　看護「處理好大家分一筆」律師背發涼

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

國際熱門新聞

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

伊朗想談判？川普嗆：太遲了

戰火燒全球　黃金竟被拋售跌4％

哈米尼遭斬首震撼北京　紐時：川習會恐取消

美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊

伊朗戰事衝擊美股全面收黑！費半下挫372點　台積電ADR重跌逾4％

伊朗高官躲過刺殺　網傳最大內鬼曝光

英國「最強戰艦」龍號出動！　對抗伊朗飛彈無人機

伊朗官媒：最高領袖之子「健康無虞」

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

打伊朗沒支持　川普不滿英國、擬終止與西班牙貿易

馬克宏下令「戴高樂號」部署地中海

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美以重拳出擊！伊朗「選領袖大樓」遭炸毀

更多熱門

相關新聞

弦子夫婦困杜拜親睹飛行物墜落　連夜開車11小時逃難

弦子夫婦困杜拜親睹飛行物墜落　連夜開車11小時逃難

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，而大陸男星李茂與歌手弦子一家在杜拜旅遊，也因遇戰火滯留。李茂3日拍片分享近況，坦言目睹「飛行物」墜落，但好消息是他們搶到了飛往泰國的機票，一家人將轉往曼谷避難。

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

吳辰君曝杜拜街頭空無一人　憂黎巴嫩遇襲：當地有朋友

吳辰君曝杜拜街頭空無一人　憂黎巴嫩遇襲：當地有朋友

美伊戰衝擊航班　易遊網啟動退改機制

美伊戰衝擊航班　易遊網啟動退改機制

愛莉莎莎杜拜置產遇戰火　反省「財務壓力大」

愛莉莎莎杜拜置產遇戰火　反省「財務壓力大」

關鍵字：

美伊戰爭

讀者迴響

熱門新聞

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團

伊朗想談判？川普嗆：太遲了

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、中華隊加油

快訊／道瓊崩跌破千點！　台積電ADR狂瀉超過5%

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面