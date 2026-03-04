打伊朗沒支持　川普不滿英國、擬終止與西班牙貿易

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今日重砲抨擊英國與西班牙，不滿兩國未全力支持對伊朗的攻擊行動。他公開批評英相施凱爾（Keir Starmer）並非邱吉爾（Winston Churchill），同時針對西班牙拒絕借用基地的行為，氣得揚言要指示財政部長貝森特（Scott Bessent）終止與該國的所有貿易往來。

川普點名英相非邱吉爾

川普直言對英國的表現感到失望。雖然英國在兩次世界大戰及中東戰事中長期擔任美國盟友，但此次倫敦當局決定不介入美以聯手襲擊伊朗的計畫。川普狠酸施凱爾，認為現在面對的領導人完全比不上二戰時期的名相邱吉爾。

儘管施凱爾後續宣布開放軍事基地供美軍執行防衛性質打擊，但川普仍對英方未及早授權感到憤怒。川普指出，因為無法即時在狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）等基地降落，導致美軍必須多飛行數小時，施凱爾則回應，判斷英國國家利益是他的責任。

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

英西拒借基地引發怒火

另一邊西班牙政府的態度更讓川普火大，西國總理桑切斯（Pedro Sanchez）領導的左翼政權，嚴禁美軍利用長期駐紮的基地攻擊伊朗。川普痛批西班牙表現糟糕透頂，並防衛支出達 GDP 5%的標準，指責桑切斯拒絕配合北約夥伴提升軍費。

川普強硬表示，已經要求美方切斷與西班牙的所有往來，甚至宣稱要停止一切貿易，不想與該國有任何瓜葛。不過，由於美國聯邦最高法院2月才裁定總統無權濫用經濟法實施全球性關稅，川普這項貿易斷交令在法律層面是否具備實質權力，目前仍存在變數。

▲西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

西國外交部守憲章紅線

面對美國壓力，西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）強硬回應，強調當局對於羅塔海軍基地（Naval Station Rota）與摩倫空軍基地（Moron Air Base）的使用有明確紅線，所有軍事活動都必須在符合「聯合國憲章（United Nations Charter）」的前提下才獲准進行。

這場外交風暴凸顯出川普重返執政後，與歐洲傳統盟邦在軍事主權與軍費分擔上的強烈摩擦。川普堅持美國不應扛下過重防務負擔，而英西兩國則在區域安全與國際法規間尋求平衡，雙方對於軍事基地授權的歧見，已讓大西洋兩岸的緊密關係降至冰點。