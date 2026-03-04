　
1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

記者黃翊婷／綜合報導

法務部查扣太子集團多輛超跑，日前進行拍賣，其中法拉利「馬王」LaFerrari由知名車商弘達國際謝老闆以新台幣1.35億元得標。有趣的是，謝老闆當天晚間便透過臉書PO文，邀請對LaFerrari有興趣的老闆們，現場賞車面議，似乎有意出售，未來是否會再創成交天價，仍有待觀察。

▲▼太子詐騙集團遭警方破獲，數量龐大的豪車今天舉行競標拍賣。四大神獸之一的法拉利馬王限量超跑，由民眾以1億3千5百萬拍得。得標後民眾開心的與愛車合影。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝老闆標得馬王LaFerrari。（圖／記者湯興漢攝）

「馬王」LaFerrari是2013年推出的首款旗艦油電車型，全球限量500輛，最後1輛採公益拍賣方式售出，台灣總代理當時爭取到的配額僅有5輛，並開出7700萬起的基本售價，針對買家也有嚴格的審核機制，並非有錢就能買到。

▲四大神獸之一的法拉利馬王內部曝光。（圖／記者呂佳賢攝）

▲LaFerrari內部畫面。（圖／記者呂佳賢攝）

法務部查扣太子集團多輛超跑並在本月2日進行拍賣，LaFerrari則是由知名車商弘達國際謝老闆以新台幣1.35億元得標，是該場拍賣單價最高的車款，與最初引進台灣時的售價相比，更是接近翻倍。

（圖／翻攝自Facebook／弘達國際）

▲弘達國際臉書文章截圖。（圖／翻攝自Facebook／弘達國際）

有趣的是，謝老闆當天親自將LaFerrari開回公司，同日晚間便透過臉書PO文表示，「敬邀對LaFerrari有興趣的老闆，我們現場賞車面議」，似乎有意脫手。網友們也紛紛留言驚嘆，「台北車王的稱號應屬謝老闆」、「這台車不是有錢就能買得到的，能在法拍標到真的非常幸運」。

此外，近期在知名拍賣會RM Sotheby's上，有一輛2015年出廠的LaFerrari，以547萬7500美元的價格成交，相當於新台幣1.67億元。若謝老闆真的為LaFerrari找到新主人，到時是否能刷新超跑交易紀錄，仍有待進一步觀察。

法拉利馬王拍賣身價翻倍原因曝

法拉利馬王拍賣身價翻倍原因曝

法務部查扣太子集團的多輛超跑今（2）日進行拍賣，其中最引人注目的Ferrari法拉利「馬王」LaFerrari以新台幣1.35億元拍出，不僅成為本場拍賣單價最高的車款，也比最初引進台灣時的售價接近翻倍，另外Porsche保時捷「蛙王」918 Spyder以5,600萬拍出，也比原始售價漲了1千多萬，這都與其限量的稀缺性、以及入手難度有很大關聯。

太子集團超跑今拍定24輛！山豬王、麥拉倫 P1流標

太子集團超跑今拍定24輛！山豬王、麥拉倫 P1流標

1.35億馬王得標哥身分曝！爸50萬買門票帶15歲兒朝聖

1.35億馬王得標哥身分曝！爸50萬買門票帶15歲兒朝聖

馬王內部曝光！得標哥開心比YA：比山豬王有價值

馬王內部曝光！得標哥開心比YA：比山豬王有價值

快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出

快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出

