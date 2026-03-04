1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

記者黃翊婷／綜合報導

法務部查扣太子集團多輛超跑，日前進行拍賣，其中法拉利「馬王」LaFerrari由知名車商弘達國際謝老闆以新台幣1.35億元得標。有趣的是，謝老闆當天晚間便透過臉書PO文，邀請對LaFerrari有興趣的老闆們，現場賞車面議，似乎有意出售，未來是否會再創成交天價，仍有待觀察。

▲謝老闆標得馬王LaFerrari。（圖／記者湯興漢攝）

「馬王」LaFerrari是2013年推出的首款旗艦油電車型，全球限量500輛，最後1輛採公益拍賣方式售出，台灣總代理當時爭取到的配額僅有5輛，並開出7700萬起的基本售價，針對買家也有嚴格的審核機制，並非有錢就能買到。

▲LaFerrari內部畫面。（圖／記者呂佳賢攝）

法務部查扣太子集團多輛超跑並在本月2日進行拍賣，LaFerrari則是由知名車商弘達國際謝老闆以新台幣1.35億元得標，是該場拍賣單價最高的車款，與最初引進台灣時的售價相比，更是接近翻倍。

▲弘達國際臉書文章截圖。（圖／翻攝自Facebook／弘達國際）

有趣的是，謝老闆當天親自將LaFerrari開回公司，同日晚間便透過臉書PO文表示，「敬邀對LaFerrari有興趣的老闆，我們現場賞車面議」，似乎有意脫手。網友們也紛紛留言驚嘆，「台北車王的稱號應屬謝老闆」、「這台車不是有錢就能買得到的，能在法拍標到真的非常幸運」。

此外，近期在知名拍賣會RM Sotheby's上，有一輛2015年出廠的LaFerrari，以547萬7500美元的價格成交，相當於新台幣1.67億元。若謝老闆真的為LaFerrari找到新主人，到時是否能刷新超跑交易紀錄，仍有待進一步觀察。