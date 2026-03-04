　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別被甩下去！　乍暖還寒如雲霄飛車

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲未來一周氣溫走勢預測圖。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專分享未來一周氣溫走勢預測圖，「乍暖還寒！這星期會非常有春天的感覺，除了春雨不斷以外，東北季風一波波南下，各地氣溫高低震盪，有如雲霄飛車，大家多注意別被甩下車啦！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書周二晚間發文指出，若以此刻最新預報資料為準，未來幾天的天氣大致是：

►周二晚～今天

本周首波東北季風抵達，
強度預計接近冷氣團等級，
加上雲雨帶不斷移入，全台陣雨不斷，
即便冷空氣不算太強，
在濕涼的環境下，涼意仍然特別顯著。
北部最低溫有機會接近14-15度，
中南部最低也會來到一字頭。

►周四

兩波東北季風之間的空檔，
但因為雲雨帶持續影響，
雲量很多的狀況下，溫度上升有限。
北部、東半部時陰時雨，持續濕涼，
中南部雨勢則逐漸緩和。

►周五～下周一

第二波東北季風抵達，
但這時候華南雲雨帶終於離開。
少了陰雨加成，
降溫全憑東北季風自身實力，
涼爽的地方將侷限在北部、宜花一帶，
雨區也僅限北海岸一帶。
中南部則位於背風面，
降溫有限，甚至可說是無感，
在放晴之下，高溫可能往25度以上挑戰，
和北台灣將呈現兩個世界。

全台再下2天　今「雨最大」地區曝

全台再下2天　今「雨最大」地區曝

全台再下2天！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石門的13.5度。氣象署預報員劉沛滕表示，今天各地有局部短暫降雨，偏南部地區降雨較明顯。

