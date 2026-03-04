別被甩下去！　乍暖還寒如雲霄飛車

▲未來一周氣溫走勢預測圖。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專分享未來一周氣溫走勢預測圖，「乍暖還寒！這星期會非常有春天的感覺，除了春雨不斷以外，東北季風一波波南下，各地氣溫高低震盪，有如雲霄飛車，大家多注意別被甩下車啦！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書周二晚間發文指出，若以此刻最新預報資料為準，未來幾天的天氣大致是：

[廣告]請繼續往下閱讀...

►周二晚～今天

本周首波東北季風抵達，

強度預計接近冷氣團等級，

加上雲雨帶不斷移入，全台陣雨不斷，

即便冷空氣不算太強，

在濕涼的環境下，涼意仍然特別顯著。

北部最低溫有機會接近14-15度，

中南部最低也會來到一字頭。

►周四

兩波東北季風之間的空檔，

但因為雲雨帶持續影響，

雲量很多的狀況下，溫度上升有限。

北部、東半部時陰時雨，持續濕涼，

中南部雨勢則逐漸緩和。

►周五～下周一

第二波東北季風抵達，

但這時候華南雲雨帶終於離開。

少了陰雨加成，

降溫全憑東北季風自身實力，

涼爽的地方將侷限在北部、宜花一帶，

雨區也僅限北海岸一帶。

中南部則位於背風面，

降溫有限，甚至可說是無感，

在放晴之下，高溫可能往25度以上挑戰，

和北台灣將呈現兩個世界。