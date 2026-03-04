　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗想談判？川普嗆「太遲了」：他們防空、海空軍與領導層全毀

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中東衝突持續升溫之際，美國總統川普（Donald Trump）3日在自家社群平台Truth Social發文，強硬回應外界對伊朗可能尋求談判的說法，直言「太遲了！」

川普在貼文中寫道：「他們的防空、空軍、海軍和領導層都沒了。他們想談，我說『太遲了！』」語氣強硬，再度釋出不願退讓的訊號。

▲▼ 美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

▲美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

稱伊朗軍事體系「已瓦解」

川普宣稱，伊朗的防空系統、空軍、海軍乃至領導層均遭摧毀，形容對方整體軍事架構已經瓦解。不過，他並未說明具體軍事成果細節，也未交代所謂「想談判」的訊息來源。

目前尚不清楚川普所指伊朗尋求對話，是最新發展，或僅是雙方隔空交鋒的一環。伊朗方面先前則否認主動求和，並批評美方說法失實。

▲美以「空襲伊朗」多處設施被炸爛冒煙。（圖／路透）

▲美以「空襲伊朗」多處設施被炸爛冒煙。（圖／路透）

戰事走向受關注

隨著美國與以色列對伊朗發動空襲行動，中東局勢持續動盪。外界高度關注華府是否有意透過軍事壓力迫使伊朗讓步，以及衝突將持續多久。

川普日前曾表示，軍事行動可能持續數周，但強調美方目標在於削弱伊朗軍事能力，而非無止境擴大戰事。此次再度公開表態拒絕談判，也讓未來局勢發展增添更多變數。

03/01 全台詐欺最新數據

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

伊朗大規模報復美國與以色列於2月28日發動的空襲行動，中東地區多國受戰火波及並關閉空域，許多國人因此受困當地。外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（3日）說明，駐杜拜辦事處近期平均每日接獲30至40通求助電話，大多詢問航班復飛與改票事宜等。儘管目前暫無全面撤僑規劃，但政府一定是保護僑民為第一優先，外交部已展開「國際護僑行動」，並與友盟國家保持聯繫。

亞股全面重挫！台股跌771點相對抗跌　韓股崩7%創19個月最慘單日

亞股全面重挫！台股跌771點相對抗跌　韓股崩7%創19個月最慘單日

台灣辦事處「1暖舉」　住以色列台人感動爆

台灣辦事處「1暖舉」　住以色列台人感動爆

美急撤中東5國非緊急人員　2使館關閉

美急撤中東5國非緊急人員　2使館關閉

中東情勢持續惡化！　外交部：約旦和埃及旅遊警示燈上調為「橙色」

中東情勢持續惡化！　外交部：約旦和埃及旅遊警示燈上調為「橙色」

