伊朗想談判？川普嗆「太遲了」：他們防空、海空軍與領導層全毀

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中東衝突持續升溫之際，美國總統川普（Donald Trump）3日在自家社群平台Truth Social發文，強硬回應外界對伊朗可能尋求談判的說法，直言「太遲了！」

川普在貼文中寫道：「他們的防空、空軍、海軍和領導層都沒了。他們想談，我說『太遲了！』」語氣強硬，再度釋出不願退讓的訊號。

▲美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

稱伊朗軍事體系「已瓦解」

川普宣稱，伊朗的防空系統、空軍、海軍乃至領導層均遭摧毀，形容對方整體軍事架構已經瓦解。不過，他並未說明具體軍事成果細節，也未交代所謂「想談判」的訊息來源。

目前尚不清楚川普所指伊朗尋求對話，是最新發展，或僅是雙方隔空交鋒的一環。伊朗方面先前則否認主動求和，並批評美方說法失實。

▲美以「空襲伊朗」多處設施被炸爛冒煙。（圖／路透）

戰事走向受關注

隨著美國與以色列對伊朗發動空襲行動，中東局勢持續動盪。外界高度關注華府是否有意透過軍事壓力迫使伊朗讓步，以及衝突將持續多久。

川普日前曾表示，軍事行動可能持續數周，但強調美方目標在於削弱伊朗軍事能力，而非無止境擴大戰事。此次再度公開表態拒絕談判，也讓未來局勢發展增添更多變數。