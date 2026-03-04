M5 Pro、MAX晶片來啦！MacBook Pro突襲公開　頂規售價逼近13萬

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果（Apple）春季發表會第二波，帶來筆電系列，今年MacBook Pro將搭載全新M5 Pro、M5 Max晶片，同時搭配兩倍速度的 SSD 和 1TB 的起始儲存空間，讓 AI 效能比前一代高達 4 倍，比 M1 機型的 AI 效能高達 8 倍。在價格方面，最便宜的14吋、M5晶片從54,900元起，頂規16吋、M5 MAX晶片將達到129,900元起，目前都將提供太空黑色和銀色兩種顏色。而根據傳聞，明天將會有最後一波新品發表，約在台灣時間晚上十點會公開。

蘋果 2日晚間再度突襲發表全新 14 吋與 16 吋 MacBook Pro，搭載全新 M5 Pro 和 M5 Max，全新晶片能讓 AI 效能比前一代高達 4 倍，比 M1 機型的 AI 效能高達 8 倍。

M5系列MacBook Pro現在更具備高達 2 倍的 SSD 效能，以及 1TB 的 M5 Pro 起始儲存空間和 2TB 的 M5 Max 起始儲存空間。新款 MacBook Pro 採用 Apple 設計的無線網路晶片 N1，支援 Wi-Fi 7 和藍牙 6，具備高達 24 小時的電池續航力；絕美 Liquid Retina XDR 顯示器，提供奈米紋理選項；支援多種連接功能包括 Thunderbolt 5；1200 萬像素 Center Stage 相機；錄音室等級麥克風；沉浸式六揚聲器音響系統；Apple Intelligence 功能；以及 macOS Tahoe 的出眾實力。

價格與上市日期

搭載 M5 Pro 的 14 吋 MacBook Pro 售價 74,900元起，教育優惠價 69,790元起；搭載 M5 Pro 的 16 吋 MacBook Pro 售價 89,900元 起，教育優惠價 83,190元起。

搭載 M5 Max 的 14 吋 MacBook Pro 售價 119,900元起，教育優惠價 109,890元起；搭載 M5 Max 的 16 吋 MacBook Pro 售價 129,900元起，教育優惠價 119,890元起。

搭載 M5 的 14 吋 MacBook Pro 標配儲存空間為 1TB，提供太空黑色和銀色外觀選項，售價 54,900元起，教育優惠價 NT$51,690 起。

所有機型都將提供太空黑色、銀色兩種選擇，目前官網頁已經上架開放預購，每人限購6台，都將於日後在台上市。