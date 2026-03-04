M5新款MacBook Air來了！入門款「容量翻倍」加價3000元

▲蘋果發布M5新款MacBook Air。（圖／蘋果提供，下同）



記者許力方／台北報導

傳說中的蘋果「春季發表會」持續推出多項新品，3日晚間官網更新，搭載M5晶片的全新13吋與15吋MacBookAir，主打AI運算與多工效能提升，並將入門儲存容量翻倍至512GB，13、15吋分別售價3萬5900元起、4萬2900元起，將於日後在台開賣。

M5晶片加持 AI與圖形效能躍進

新款MacBookAir最大亮點在於升級至M5晶片，採10核心CPU與最高10核心GPU設計，並強化神經網路引擎，提升裝置端AI運算能力。官方指出，相較M1機型，處理AI任務速度最高可提升至9.5倍，與M4相比也快了4倍，可順暢執行大型語言模型與AI創作工具。

此外，M5晶片搭載第三代光線追蹤技術與強化著色器核心，應用於3D渲染與遊戲場景更具優勢。統一記憶體頻寬達153GB/s，較前代提升28%，多工切換與App啟動速度更為流暢。蘋果並列舉，在影片優化、3D建模與影像處理等應用情境下，新機效能皆優於前代機種。

儲存翻倍起跳 支援Wi-Fi7與藍牙6

儲存容量方面，入門款升級加量由256GB提升至512GB，最高可選4TB。蘋果強調，新一代SSD讀寫速度較前代提升2倍。顯示器採Liquid視網膜設計，13吋機型實際尺寸為13.6吋、15吋為15.3吋，亮度最高500尼特，支援10億色顯示。

續航力最長可達18小時，並支援快充，30分鐘可充至約50%電量，N1無線晶片支援Wi-Fi7與藍牙6，並配備兩個Thunderbolt 4連接埠與MagSafe充電孔，可連接各式配件，支援最多兩部外接顯示器。新機預載macOSTahoe系統，可在Mac上接聽iPhone行動電話與同步即時活動。

新款MacBookAir外觀延續無風扇鋁金屬機身設計，提供天藍色、午夜色、星光色與銀色四種配色。配備M5的13吋MacBookAir售價3萬5900起，15吋MacBookAir4萬2900起。

▼蘋果M5新款MacBook Air售價3萬5900元起。（AI協作圖／記者許力方製作，經編輯審核）

