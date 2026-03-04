2026台灣燈會「光沐－世界的阿里山」主燈點亮嘉義　中華電信AI+海地星空互動精采不斷

▲2026台灣燈會登場，中華電信不僅贊助主燈「光沐」，更設置「韌性台灣 永續未來」攤位，邀請民眾闖關玩AI、體驗海地星空拿好禮。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／嘉義報導

2026台灣燈會「光躍台灣・點亮嘉義」在嘉義縣政府前廣場盛大登場。現場焦點主燈高達21公尺，名為「光沐－世界的阿里山」，外部結構採循環木料打造，融合太陽、水霧與神木意象，透過聲光影像展演，將台灣島嶼故事搬上夜空，令人耳目一新。

▲▼2026台灣燈會主燈贈燈啟動。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

中華電信全力支持國家重要文化盛事，不僅以最高規格守護燈會行動通訊品質，更連續28年贊助台灣燈會主燈。中華電信董事長簡志誠3月2日晚間親自將主燈「光沐-世界的阿里山」捐贈予台灣燈會，與交通部林國顯次長、嘉義縣翁章梁縣長，一起邀請全台民眾及海外遊客造訪嘉義。

▲交通部林國顯次長致贈感謝獎盃予中華電信董事長簡志誠。

簡志誠董事長受訪時提到，今年主燈設計呼應在地，上半部可旋轉的圓形光環微微傾斜，象徵「北緯23度」，把嘉義的地理座標與島嶼記憶做連結；同時也展現永續再生精神，「今年主燈使用很多環保材料，所以基本上再回收什麼都沒問題」，並在視覺上突顯嘉義在地阿里山的山林之美，傳遞對山海與環境的重視，與中華電信致力ESG發展目標不謀而合。

▲中華電信「韌性台灣 永續未來」攤位。

中華電信也在主燈旁以「韌性台灣 永續未來」為主題設攤。簡志誠董事長表示，「我們準備了許多禮品，希望讓大家在學習的過程中，更能了解科技如何應用到生活，以及科技對大眾的影響。」一方面展出AI創新應用，另一方面也推廣網路通信韌性，透過問答互動，讓民眾理解「海地星空」背後涵蓋海纜、地面網路與衛星等多元通訊架構。

▲AI賀年拍貼。

▲AI智慧解籤。

▲AI拍照精靈。

▲海地星空互動。

中華電信攤位共規劃5大專區，包括「AI賀年拍貼」幫你生成獨一無二的專屬照片、嘉義新港奉天宮授權的「AI智慧解籤」能用創新科技體驗傳統文化，以及「AI拍照精靈」可以大玩三星Galaxy S26旗艦系列超強修圖魔法；另有「海地星空互動」與「影視服務體驗」。只要完成闖關任務即可抽精美好禮，拍照上傳打卡再送台灣燈會限量小提燈「喔熊馬抵嘉」。活動一路至3月15日，邀民眾攜家帶眷賞燈之餘，也把科技玩進日常，精采不中斷。

▼限量精美好禮與「喔熊馬抵嘉」小提燈。