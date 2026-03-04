　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

2026台灣燈會「光沐－世界的阿里山」主燈點亮嘉義　中華電信AI+海地星空互動精采不斷

▲2026台灣燈會登場，中華電信不僅贊助主燈「光沐」，更設置「韌性台灣 永續未來」攤位，邀請民眾闖關玩AI、體驗海地星空拿好禮。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／嘉義報導

2026台灣燈會「光躍台灣・點亮嘉義」在嘉義縣政府前廣場盛大登場。現場焦點主燈高達21公尺，名為「光沐－世界的阿里山」，外部結構採循環木料打造，融合太陽、水霧與神木意象，透過聲光影像展演，將台灣島嶼故事搬上夜空，令人耳目一新。

▲2026中華電信燈會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼2026台灣燈會主燈贈燈啟動。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

▲2026中華電信燈會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

中華電信全力支持國家重要文化盛事，不僅以最高規格守護燈會行動通訊品質，更連續28年贊助台灣燈會主燈。中華電信董事長簡志誠3月2日晚間親自將主燈「光沐-世界的阿里山」捐贈予台灣燈會，與交通部林國顯次長、嘉義縣翁章梁縣長，一起邀請全台民眾及海外遊客造訪嘉義。

▲2026中華電信燈會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲交通部林國顯次長致贈感謝獎盃予中華電信董事長簡志誠。

簡志誠董事長受訪時提到，今年主燈設計呼應在地，上半部可旋轉的圓形光環微微傾斜，象徵「北緯23度」，把嘉義的地理座標與島嶼記憶做連結；同時也展現永續再生精神，「今年主燈使用很多環保材料，所以基本上再回收什麼都沒問題」，並在視覺上突顯嘉義在地阿里山的山林之美，傳遞對山海與環境的重視，與中華電信致力ESG發展目標不謀而合。

▲2026中華電信燈會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信「韌性台灣 永續未來」攤位。

中華電信也在主燈旁以「韌性台灣 永續未來」為主題設攤。簡志誠董事長表示，「我們準備了許多禮品，希望讓大家在學習的過程中，更能了解科技如何應用到生活，以及科技對大眾的影響。」一方面展出AI創新應用，另一方面也推廣網路通信韌性，透過問答互動，讓民眾理解「海地星空」背後涵蓋海纜、地面網路與衛星等多元通訊架構。

▲2026中華電信燈會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲AI賀年拍貼。

▲2026中華電信燈會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲AI智慧解籤。

▲2026中華電信燈會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲AI拍照精靈。

▲2026中華電信燈會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲海地星空互動。

中華電信攤位共規劃5大專區，包括「AI賀年拍貼」幫你生成獨一無二的專屬照片、嘉義新港奉天宮授權的「AI智慧解籤」能用創新科技體驗傳統文化，以及「AI拍照精靈」可以大玩三星Galaxy S26旗艦系列超強修圖魔法；另有「海地星空互動」與「影視服務體驗」。只要完成闖關任務即可抽精美好禮，拍照上傳打卡再送台灣燈會限量小提燈「喔熊馬抵嘉」。活動一路至3月15日，邀民眾攜家帶眷賞燈之餘，也把科技玩進日常，精采不中斷。

▼限量精美好禮與「喔熊馬抵嘉」小提燈。

▲2026中華電信燈會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」
川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量
台股3天失血2600點！　金管會急喊話
台股殺近1500點...8檔照樣「抓去關」！
國民黨提名陳玉珍參選金門縣長　楊鎮浯：參選到底
WBC台灣運彩開盤　中華首戰澳洲賠率出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

2026台灣燈會「光沐－世界的阿里山」主燈點亮嘉義　中華電信AI+海地星空互動精采不斷

iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

強攻專業螢幕市場　蘋果發表全新Studio Display系列、XDR技術大升級

中華電信扮「台灣網通國家隊」最強推手！助台廠搶攻Pre-6G商機

M5 Pro、MAX晶片來啦！MacBook Pro突襲公開　頂規售價逼近13萬

M5新款MacBook Air來了！入門款「容量翻倍」加價3000元

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

愛立信攜聯發科、蘋果搶先佈局6G　看好智慧眼鏡「上傳需求會大增」

iPhone 17e突襲上架　該選17e還是標準版？YTR評價出爐

iPhone 17e「加量不加價」果粉狂讚超佛　上市日期公開16e秒下架

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

2026台灣燈會「光沐－世界的阿里山」主燈點亮嘉義　中華電信AI+海地星空互動精采不斷

iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

強攻專業螢幕市場　蘋果發表全新Studio Display系列、XDR技術大升級

中華電信扮「台灣網通國家隊」最強推手！助台廠搶攻Pre-6G商機

M5 Pro、MAX晶片來啦！MacBook Pro突襲公開　頂規售價逼近13萬

M5新款MacBook Air來了！入門款「容量翻倍」加價3000元

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲國際盛讚　井琪堅持實用性：擴大5G SA建設

愛立信攜聯發科、蘋果搶先佈局6G　看好智慧眼鏡「上傳需求會大增」

iPhone 17e突襲上架　該選17e還是標準版？YTR評價出爐

iPhone 17e「加量不加價」果粉狂讚超佛　上市日期公開16e秒下架

卓榮泰5面向盯中東情勢　關鍵原物料稅負減徵延至9月！油價雙緩漲

桃花太旺惹誤會！最容易被貼上第三者標籤的星座TOP3

「國家文化藝術基金會」董監事名單公布　彭俊亨任第11屆董事長

挺中華隊！搭桃捷衝市府直播派對　全線車站即時播報WBC戰況

門神王郁婷多次神救　中華女足防線展現韌性0比2憾負日本

解決AI資安風險！台日業者簽MOU　打造eSIM身分錢包

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

北市飯店改建工程「工人墜4樓亡」　胞姊慟：父母都他在照顧

老了真的沒房住？　日本房東曝「拒租高齡者」殘酷真相：寧可空房

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

【你是鱷魚嗎？】原民哥隨身繫帶「開酒工具」竟用牙咬開啤酒罐

3C家電熱門新聞

M5新款MacBook Air容量翻倍加價3000元

M5 MacBook Pro公開　頂規13萬

中華電信扮台灣網通國家隊推手

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

iPhone 17e今晚開賣容量翻倍不漲價

LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

蘋果發表全新Studio Display系列

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲盛讚

該選iPhone 17e還是標準版？YTR評價出爐

愛立信搶先佈局6G

蘋果端出平價版Pro！M4 iPad Air效能飆2.3倍

小米Vision GT全球首度亮相

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

iPhone 17e「加量不加價」

更多熱門

相關新聞

陸AI大模型突破1500個居全球第一 用戶逾6億人...普及率42.8％

陸AI大模型突破1500個居全球第一 用戶逾6億人...普及率42.8％

大陸「中國互聯網絡信息中心」近日公佈第57次《中國互聯網發展狀況統計報告》。報告顯示，截至2025年12月，大陸生成式人工智慧用戶達6.02億人，較2024年底成長141.7%，普及率為42.8%，較上年同期提高25.2個百分點。另據官方資料顯示，大陸AI大模型數量已突破1500個，居全球第一。

台灣燈會嘉義璀璨開幕　主燈「世界的阿里山」亮相

台灣燈會嘉義璀璨開幕　主燈「世界的阿里山」亮相

提供銀行戶頭　嘉義男助詐團騙1172萬遭判刑

提供銀行戶頭　嘉義男助詐團騙1172萬遭判刑

張榮興現身嘉義燈會　化身「反詐大聲公」

張榮興現身嘉義燈會　化身「反詐大聲公」

竹山警發放喔熊臺灣燈會提燈宣導交通安全

竹山警發放喔熊臺灣燈會提燈宣導交通安全

關鍵字：

台灣燈會嘉義燈會光躍台灣點亮嘉義光沐世界的阿里山主燈阿里山北緯23度中華電信ESG永續AI解籤海地星空衛星通訊喔熊馬抵嘉提燈

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

許維恩切除雙乳「瘦了一大圈」術後才知已1期！

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面