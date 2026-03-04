　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小二女兒寫「海洋垃園」童詩爆諷刺　蔡英文：文壇即將多一位大師

▲▼ 。（圖／「@bsstory_saffi」授權引用）

▲小二女兒的作品獲得蔡英文認證。（圖／「@bsstory_saffi」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

學生時代，常會學寫作文、短文，練練文筆，也發揮創意。近日就有一名媽媽貼出小二女兒的作業，可見她在文中，巧妙使用諧音雙關，寫著「海洋垃園」、「垃園派對」。文章曝光後，吸引18萬人按讚，前總統蔡英文也在底下留言，掀起熱烈討論。

這名媽媽在Threads帳號「@bsstory_saffi」上分享小二女兒的寒假作業，並說「不愧是土生土長的台灣人基因」。從她貼出的圖片可見，女兒以「海洋垃園」為題，並寫下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

海龜穿了鼻環，
藍鯨戴著項鍊，
海豹披上披風，
水母認識了彩色的新朋友。
深藍色的海洋，
被裝飾的（得）五顏六色，
要開派對了嗎？
是一場不開心的垃園派對。

在 Threads 查看

媽媽也在串文底下補充，學校給孩子看了海洋汙染的教材，前四句都是孩子自己寫的，後四句則有家長的引導，不過，諧音哏是女兒一定要加入的。

貼文曝光後，吸引超過244萬次瀏覽、18萬人按讚，不少網友都表示，「寫得太好了，以教作文三十年的老師身分路過並認證，建議可以投稿了」、「我一個高中生也寫不出來這種文章」、「看了讓人感到難過的『垃』園派對，反諷意味濃厚，也讓人反思海洋污染的嚴重性&環境保護的重要性」、「小二可以全國字、正確標點，除了自創詩句，還使用高級反諷，夫人，您的孩子繼續深造，可以拿遍各大文學獎啊」。蔡英文也回應，「看來台灣文壇又即將多了一位大師」。

本文經「@bsstory_saffi」授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
F-18誤射！美3架F-15墜毀　正妹飛行員獲救燦笑畫面曝
快訊／澳洲首戰台灣　先發投手公布！
快訊／NONO涉性侵！　今「黑白配」現身
快訊／「吮指驗車」所長遭拔官！
快訊／外資退出！台股血洗1300點　台幣重貶
說法大轉彎！空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口
曾豪駒「我是來自台灣的總教練！」　曝首戰交給徐若熙原因
快訊／太子集團在台洗錢107億　62人、13公司遭起訴
快訊／中華隊明首戰澳洲　先發確定徐若熙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓客控西門町禮品店多收500元、不給全退　店家遭1星洗版

小二女兒寫「海洋垃園」童詩爆諷刺　蔡英文：文壇即將多一位大師

畢旅「4天3夜7950」全班沒人想參加　行程曝光風向變了

DJ SODA「台灣炮擊」初體驗嚇呆：這是真的嗎？

桃園自強國中爆壓榨代理老師　加班241小時如煉獄

快訊／玉山今晨下雪！　一片銀白

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

老人6000萬財產　看護「處理好大家分一筆」律師背發涼

餐盒掛門口「婦家中身亡」　里長批長照送餐：不能像Uber

快訊／05:53台南市楠西區規模3.5地震　最大震度2級

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

以色列總理准了地面部隊「推進黎巴嫩」！　同步轟德黑蘭、貝魯特

韓客控西門町禮品店多收500元、不給全退　店家遭1星洗版

小二女兒寫「海洋垃園」童詩爆諷刺　蔡英文：文壇即將多一位大師

畢旅「4天3夜7950」全班沒人想參加　行程曝光風向變了

DJ SODA「台灣炮擊」初體驗嚇呆：這是真的嗎？

桃園自強國中爆壓榨代理老師　加班241小時如煉獄

快訊／玉山今晨下雪！　一片銀白

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

老人6000萬財產　看護「處理好大家分一筆」律師背發涼

餐盒掛門口「婦家中身亡」　里長批長照送餐：不能像Uber

快訊／05:53台南市楠西區規模3.5地震　最大震度2級

大聯盟官網看好中華隊分組第2出線　預測成為C組有力競爭者

桃園8旬婦曬太陽走出社區跌坐路邊　警車廣播助返家

丟完垃圾「150萬現金不見了」代領員工嚇壞報警　結局好家在

彰化某國中教練涉性騷霸凌案逆轉！教育處要求校方研議停聘

徐若熙WBC首戰先發準備好了：把第一勝拿下！

澳洲首戰台灣先發投手公布！「眼鏡俠」之一掛帥

謝長廷自爆曾找柯文哲、黃國昌談軍購　駁為柯喊冤被賴清德叫去問話

台64三重段火燒車！機械突故障拋錨慘成廢鐵　駕駛破窗逃生送醫

科威特F-18誤射！美3架F-15墜毀　飛行員「獲救燦笑」影片瘋傳

快訊／NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

生活熱門新聞

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

魔術師被小女孩「瘋狂破解」怒嗆：不然換妳表演

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

LINE「13款免費貼圖」限時下載！初音、中華隊加油

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

全台再下2天　今「雨最大」地區曝

今挑戰冷氣團！　下波估更強

劉怡萱記者之女變名媛　詭異引薦王定宇、常如山

更多熱門

相關新聞

邱毅嘆：柯建銘還是輸給了賴清德　蔡英文力量根本不是賴的對手

邱毅嘆：柯建銘還是輸給了賴清德　蔡英文力量根本不是賴的對手

立法院新會期開議，民進黨團「萬年總召」柯建銘正式卸任，新潮流立委蔡其昌成為新任黨團總召。對此，前立委邱毅24日表示，柯建銘還是輸了，當然不是輸給蔡其昌，是輸給賴清德，柯建銘忽略了賴清德的狠辣，這一次勢在必得，這次柯下蔡上的結果，賴清德還是牢牢掌控黨團，所謂蔡英文力量根本不是賴清德的對手，怪不得前些日子，蔡英文立馬跳出來否認東山再起。

影／蔡英文「山上狗朋友」全曝光　走春拔菜摘橘！燦笑割一大把蔥

影／蔡英文「山上狗朋友」全曝光　走春拔菜摘橘！燦笑割一大把蔥

非賣品！戰貓帽T超夯　蕭美琴：最後一件已送蔡英文

非賣品！戰貓帽T超夯　蕭美琴：最後一件已送蔡英文

讚台美ART成就勝競爭對手　蔡英文：民進黨執政十年走在正確道路

讚台美ART成就勝競爭對手　蔡英文：民進黨執政十年走在正確道路

蔡英文貼春聯「不敢貼歪」　真相照曝光笑瘋萬人

蔡英文貼春聯「不敢貼歪」　真相照曝光笑瘋萬人

關鍵字：

作文蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世

魔術師被小女孩「瘋狂破解」怒嗆：不然換妳表演

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面