小二女兒寫「海洋垃園」童詩爆諷刺　蔡英文：文壇即將多一位大師

學生時代，常會學寫作文、短文，練練文筆，也發揮創意。近日就有一名媽媽貼出小二女兒的作業，可見她在文中，巧妙使用諧音雙關，寫著「海洋垃園」、「垃園派對」。文章曝光後，吸引18萬人按讚，前總統蔡英文也在底下留言，掀起熱烈討論。

這名媽媽在Threads帳號「@bsstory_saffi」上分享小二女兒的寒假作業，並說「不愧是土生土長的台灣人基因」。從她貼出的圖片可見，女兒以「海洋垃園」為題，並寫下：

海龜穿了鼻環，

藍鯨戴著項鍊，

海豹披上披風，

水母認識了彩色的新朋友。

深藍色的海洋，

被裝飾的（得）五顏六色，

要開派對了嗎？

是一場不開心的垃園派對。

媽媽也在串文底下補充，學校給孩子看了海洋汙染的教材，前四句都是孩子自己寫的，後四句則有家長的引導，不過，諧音哏是女兒一定要加入的。

貼文曝光後，吸引超過244萬次瀏覽、18萬人按讚，不少網友都表示，「寫得太好了，以教作文三十年的老師身分路過並認證，建議可以投稿了」、「我一個高中生也寫不出來這種文章」、「看了讓人感到難過的『垃』園派對，反諷意味濃厚，也讓人反思海洋污染的嚴重性&環境保護的重要性」、「小二可以全國字、正確標點，除了自創詩句，還使用高級反諷，夫人，您的孩子繼續深造，可以拿遍各大文學獎啊」。蔡英文也回應，「看來台灣文壇又即將多了一位大師」。

