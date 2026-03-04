訓練家開搶！寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

▲超萌的「寶可夢SuperCard壓克力造型悠遊卡」準備搶攻粉絲們的荷包。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年是寶可夢30週年，官方推出限定「大集合」活動，3月7日至9日這三天出門捉寶，至今在《Pokémon GO》登場的大多數寶可夢將會出現，甚至還可能遇見異色寶可夢，訓練家不能錯過。而這股熱潮也沒放過粉絲們的荷包，IP聯名推出「寶可夢SuperCard壓克力造型悠遊卡」，把熱度延伸到日常通勤場景，首波將開賣皮卡丘與伊布兩大人氣角色。

寶可夢熱度持續延燒。根據PChome 24h購物統計，「寶可夢」關鍵字於站上當週(2/16-2/23)強勢躍居全站熱搜排行榜亞軍，顯示這股跨世代的萌力熱度始終維持巔峰。寶可夢周邊品項多元，從玩具、公仔到生活用品皆可見其身影，其中包括結合角色造型與日常通勤功能的電子票證，例如立體寶貝球曾引發討論，掀起一波搶購潮。

看準這股收藏與實用兼具的需求，悠遊卡公司此次再推出「寶可夢 SuperCard 壓克力造型悠遊卡」，卡面採透明壓克力材質，搭配炫彩印刷技術，在不同角度光線下呈現變化效果，並附霧黑色扣環，可作為包款吊飾或隨身配件使用。功能方面則升級為SuperCard二代晶片規格，透過Easy Wallet App的「悠遊卡加值機」功能，將卡片貼近手機NFC感應區，就能直接以悠遊付錢包的餘額為卡片加值。

想要搶先收服心儀角色的訓練家，這次首波由超人氣組合「皮卡丘」與「伊布」領軍登場，3月4日起在超商與多家電商平台等指定通路販售，其中，PChome 24h購物於當天上午11:00開賣，現貨限量售完後即轉為預購，首批預購訂單預計於7月底起依序出貨。同時亦預告後續還有噴火龍、路卡利歐、甲賀忍蛙及耿鬼等共計6款造型接力於春夏亮相，實際開賣資訊以官網為主。

▲「寶可夢SuperCard壓克力造型悠遊卡」共計6款造型接力亮相。（圖／PChome 24h購物提供）

▲靈感來自活米村三根掃帚酒吧的哈利波特《奶油啤酒》3D造型卡。（圖／翻攝自一卡通官網）

一卡通公司則是繼推出《哈利波特》魔杖與生日蛋糕造型卡後，再以電影中霍格華茲學生最喜愛的飲品「奶油啤酒」為靈感，打造1:1等比例的3D 造型卡，並加入可流動液體設計，晃動時可見琥珀色「啤酒液體」的細緻氣泡在翻騰，呈現生動的視覺效果，相較於平面卡片，更能為粉絲帶來具沉浸感的收藏體驗。該款3D造型卡同樣於3月4日起開賣，在7-ELEVEN門市販售，採限量發行，有意入手的粉絲可多留意。