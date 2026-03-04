　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

酷澎火箭速配隔日到貨　集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

圖、文／Coupang酷澎提供

美商Coupang酷澎以「火箭速配」最快隔日到貨的服務，滿足著全台飼主各項毛孩照護需求。由於飼主的細心照料與寵物照護機構家數增加，酷澎觀察寵物市場需求正由基礎飼養用品轉向高品質、精緻化與健康導向產品、用品，同步引進台灣與全球優質品牌，透過一站式服務提供飼主豐富多元寵物選品。

酷澎火箭速配隔日到貨 集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎「火箭速配」最快隔日到貨，攜手Chewy Time健康時刻、毛乾爽、朕Plus等台灣品牌，滿足飼主照護毛孩需求。

隨著酷澎所提供多元選品、具競爭力價格及快速配速體驗，讓寵物飼主十分信任，酷澎持續引進新品，滿足不同毛孩喜好。紐西蘭高質感寵物食品品牌ZIWI Peak滋益巔峰全新微蒸系列新品上市，96%高含肉量比例，最大程度保留食物營養，並提供豐富蛋白質。加拿大天野COEVO Pet Nutrition凍乾糧以平原、海岸等狩獵情境，選用雞肉、鱒魚等優質肉品，讓毛孩吃回最接近自然野味的營養與口感。

根據 Global Insight Services 最新市場報告指出，全球寵物護理市場規模預計將從2024年的2,353億美元，成長至2034年的3,688億美元，年複合成長率約為 4.6%，顯示全球毛孩經濟持續穩健擴張。在全球趨勢帶動下，台灣市場同樣展現強勁成長動能；農業部於2023年推估，全台家犬與家貓數量已達約 279萬隻，反映飼養寵物已成為普遍家庭型態的一部分。

Coupang酷澎深耕台灣，並密切與在地品牌合作，讓符合台灣顧客喜好的品牌便於選購。Chewy Time健康時刻螺旋多效潔牙骨幫助毛孩減少牙垢、維持口腔健康；成分選用大豆蛋白與CAS溫體雞肉，自然肉香提升適口性，兼顧營養與美味。朕plus以高機能貓砂為賣點，豆腐砂易清理、不破碎，採用食用級原料，讓貓主子使用更安心。

都會地區的寵物需求尤其集中在日常照護，毛乾爽寵物尿布墊系列輕薄設計、便利攜帶，同步還有附刷頭設計的寵物專用洗碗慕斯、分解異味的寵物專用除臭噴霧，讓減輕飼主清潔困擾。

從高規格食材來源、環保機能貓砂、安心清潔用品到口腔保健零食，Coupang酷澎持續擴充寵物商品貨架，匯集本土創新品牌與國際優質商品，滿足不同飼主與毛孩的生活需求。透過多元選品與便利購物體驗，Coupang酷澎協助寵物家庭更輕鬆打造安全、舒適、健康的生活環境。

酷澎火箭速配隔日到貨 集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎精選高規格用料寵物飼料，紐西蘭ZIWI Peak滋益巔峰肉品含量高達96%，讓寵物享受自然狩獵般的豐富口感。

Coupang酷澎「火箭速配」提供彈性到貨日期選擇，最快隔日到貨，也可指定一週內收貨時間，讓顧客依個人規劃輕鬆安排。WOW會員訂閱制持續開放中，每月僅59元即可享「火箭速配」與「火箭跨境」商品無條件免運優惠，並享「火箭速配」30天免費退貨安心服務，以及每日專屬優惠與信用卡回饋。即日起至3月31日，WOW會員刷國泰世華信用卡滿額最高現折500元（每帳號限用一次）。優惠名額有限，詳情依銀行活動公告為準。謹慎理財，信用無價。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許維恩「切除雙乳」現況曝光！　健檢發現罹癌
趙少康轟鄭麗文「太不像話」　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例
黃立成狂虧損23億！　自嘲「自己剪頭髮」省錢
只撐45天！　TGA壓軸大作倒了
「金星女神」宣布重磅加盟！　悍將五韓援齊聚
許維恩罹乳癌！　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

訓練家開搶！寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

酷澎火箭速配隔日到貨　集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」從熟食加料到質感特調

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

訓練家開搶！寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

酷澎火箭速配隔日到貨　集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」從熟食加料到質感特調

雪隧驚魂！休旅車追撞緩撞車　太依賴「輔助駕駛」惹禍

李貞秀恐遭提當選無效之訴　羅智強：陳水扁蔡英文都保障陸配參政

許維恩切除雙乳「瘦一圈」現況曝光　健檢發現罹癌…術後才知已1期

iPhone 17e今晚預購登場　入門容量升級不加價、舊換新價格大洗牌

外籍男「機上抽電子煙、摸空服員臀部」　華航：通報航警處理

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團　力挺台灣隊

2026台灣燈會嘉義璀璨開幕　「世界的阿里山」主燈點亮科技願景

中東戰火憂「斷氣」！　4檔油電燃氣股亮燈漲停

17歲少女被禁網！年初二謊稱返校去見男網友　為愛休學急死家長

屏東男用扳手偷路邊車牌　「攜帶兇器竊盜」判10月

【天註定】萌娃想吃糖擲筊2次「沒杯」　問第三次獲同意結果糖掉地上XD

消費熱門新聞

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

全家推出WBC限量周邊！咖啡整壺買1送1、應援美食優惠

寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

7-11取貨抽購物金「最多71元」

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

酷澎集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」

「必勝宮帽」3/5東京巨蛋外免費送！順澤宮過爐加持挺中華隊

快訊／萊爾富福袋「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　幸運門市曝

摩斯推「棒球堡」應援WBC　達美樂重現「骰到6披薩盒」再送馬芬

Coupang酷澎春節送禮不打烊　最快隔日到貨

更多熱門

相關新聞

夫妻沙發意外獲「贈品」　狗狗狂聞發現橘貓

夫妻沙發意外獲「贈品」　狗狗狂聞發現橘貓

國外一對夫妻近來買了一張二手沙發，然而沙發搬回家後狗狗卻對沙發異常有興趣，一直不停聞著，後來還聽到裡面傳來微弱叫聲，才發現沙發原主人所養的貓意外成為「贈品」， 一直躲藏在沙發中。

班鳩不會築巢　選爸爸頭頂當產房

班鳩不會築巢　選爸爸頭頂當產房

新汪擅自收編虎斑貓　男意外變二寶爸

新汪擅自收編虎斑貓　男意外變二寶爸

女夜間遛狗驚見美洲獅　西施犬瞬間被叼走

女夜間遛狗驚見美洲獅　西施犬瞬間被叼走

1歲汪發抖住進收容所　「見人秒露燦笑」

1歲汪發抖住進收容所　「見人秒露燦笑」

關鍵字：

Coupang酷澎火箭速配毛孩寵物飼料貓狗犬貓飼主

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

婦產科名醫林禹宏辭世！兒難過證實

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面