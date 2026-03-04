酷澎火箭速配隔日到貨　集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

圖、文／Coupang酷澎提供

美商Coupang酷澎以「火箭速配」最快隔日到貨的服務，滿足著全台飼主各項毛孩照護需求。由於飼主的細心照料與寵物照護機構家數增加，酷澎觀察寵物市場需求正由基礎飼養用品轉向高品質、精緻化與健康導向產品、用品，同步引進台灣與全球優質品牌，透過一站式服務提供飼主豐富多元寵物選品。

▲Coupang酷澎「火箭速配」最快隔日到貨，攜手Chewy Time健康時刻、毛乾爽、朕Plus等台灣品牌，滿足飼主照護毛孩需求。

隨著酷澎所提供多元選品、具競爭力價格及快速配速體驗，讓寵物飼主十分信任，酷澎持續引進新品，滿足不同毛孩喜好。紐西蘭高質感寵物食品品牌ZIWI Peak滋益巔峰全新微蒸系列新品上市，96%高含肉量比例，最大程度保留食物營養，並提供豐富蛋白質。加拿大天野COEVO Pet Nutrition凍乾糧以平原、海岸等狩獵情境，選用雞肉、鱒魚等優質肉品，讓毛孩吃回最接近自然野味的營養與口感。

根據 Global Insight Services 最新市場報告指出，全球寵物護理市場規模預計將從2024年的2,353億美元，成長至2034年的3,688億美元，年複合成長率約為 4.6%，顯示全球毛孩經濟持續穩健擴張。在全球趨勢帶動下，台灣市場同樣展現強勁成長動能；農業部於2023年推估，全台家犬與家貓數量已達約 279萬隻，反映飼養寵物已成為普遍家庭型態的一部分。

Coupang酷澎深耕台灣，並密切與在地品牌合作，讓符合台灣顧客喜好的品牌便於選購。Chewy Time健康時刻螺旋多效潔牙骨幫助毛孩減少牙垢、維持口腔健康；成分選用大豆蛋白與CAS溫體雞肉，自然肉香提升適口性，兼顧營養與美味。朕plus以高機能貓砂為賣點，豆腐砂易清理、不破碎，採用食用級原料，讓貓主子使用更安心。

都會地區的寵物需求尤其集中在日常照護，毛乾爽寵物尿布墊系列輕薄設計、便利攜帶，同步還有附刷頭設計的寵物專用洗碗慕斯、分解異味的寵物專用除臭噴霧，讓減輕飼主清潔困擾。

從高規格食材來源、環保機能貓砂、安心清潔用品到口腔保健零食，Coupang酷澎持續擴充寵物商品貨架，匯集本土創新品牌與國際優質商品，滿足不同飼主與毛孩的生活需求。透過多元選品與便利購物體驗，Coupang酷澎協助寵物家庭更輕鬆打造安全、舒適、健康的生活環境。

▲Coupang酷澎精選高規格用料寵物飼料，紐西蘭ZIWI Peak滋益巔峰肉品含量高達96%，讓寵物享受自然狩獵般的豐富口感。

Coupang酷澎「火箭速配」提供彈性到貨日期選擇，最快隔日到貨，也可指定一週內收貨時間，讓顧客依個人規劃輕鬆安排。WOW會員訂閱制持續開放中，每月僅59元即可享「火箭速配」與「火箭跨境」商品無條件免運優惠，並享「火箭速配」30天免費退貨安心服務，以及每日專屬優惠與信用卡回饋。即日起至3月31日，WOW會員刷國泰世華信用卡滿額最高現折500元（每帳號限用一次）。優惠名額有限，詳情依銀行活動公告為準。謹慎理財，信用無價。

