中華電信扮「台灣網通國家隊」最強推手！助台廠搶攻Pre-6G商機

記者蘇晟彥／巴賽隆納報導

世界行動通訊大會（MWC 2026）於西班牙巴塞隆納盛大開展，中華電信延續過去三年成功鏈結國際夥伴與台灣產業的卓越經驗，於開展首日（3月2日）連續第四年攜手經濟部產業發展署舉辦「MWC台灣館國際交流酒會」。現場邀請來自全球的國內外產業夥伴與國際電信龍頭，逾百位代表齊聚台灣館，面對面交流合作契機，期盼深化跨國產業鏈結，共創pre-6G與6G次世代通訊新商機。

▼中華電信連續第四年攜手經濟部產業發展署舉辦「MWC台灣館國際交流酒會」。（圖／中華電信提供）



中華電信表示，MWC不僅是展現前瞻技術實力的國際舞台，更是鏈結全球生態系夥伴、共創產業價值的重要平台。中華電信期盼透過持續舉辦台灣館交流活動，扮演台灣通訊產業與國際市場間的關鍵橋樑，橋接「台灣網通國家隊」與國際大廠，拓展全球布局。

以「賦能者、協創者」自許，助力台灣產業打入國際供應鏈

中華電信總經理林榮賜於酒會中表示：「科技是推動全球經濟與社會持續進步的重要力量，而台灣已是國際公認的全球科技重鎮。中華電信作為台灣的電信領導品牌，長期以『賦能者、協創者』的角色，協助台灣產業在地進行產品測試與應用驗證，助力台廠設備與解決方案打入國際供應鏈。未來，我們將持續促進台灣網通廠商與國際產業鏈的緊密鏈結，鞏固台灣在全球通訊產業的關鍵地位，攜手全球夥伴搶占次世代通訊制高點。」

建構完備「多軌衛星」與O-RAN實證場域，助攻國產終端跨國輸出

為厚植台灣網通研發實力，中華電信近年來持續於國內建置5G O-RAN、衛星通訊與全光網路等完善的實驗環境，攜手國產設備商進行在地產品開發與互通測試。以國際高度關注的衛星通訊為例，中華電信已成功建構OneWeb低軌、SES中軌及ST-2高軌的「多軌衛星商用服務」，並預計於2026年底前新增啟用Astranis主權衛星。同時，中華電信更於台灣實地設置SES及Astranis衛星地面站（Gateway），提供完整的端到端衛星通訊場域，將進一步促進國產化衛星終端的研發與國際輸出。

「台商在哪，中華電信就在哪」—台灣唯一具備完整全球布局的電信業者

中華電信亦長期致力於海外業務推展，秉持「台商在哪，中華電信就在哪」的核心理念，目前已於美國、香港、日本、新加坡、泰國、越南、歐洲、馬來西亞等地成立海外子公司，國際服務版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲三大洲。作為我國唯一具備海外據點與完整全球網路布局的電信業者，中華電信能於海外提供即時、高效的資通訊整合服務，成為台商拓展國際市場的最強後盾。