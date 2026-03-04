　
民生消費

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

▲▼全家,點數,兌換,早餐,禮盒,過期。（圖／全家便利商店提供）

▲▼全家,點數,兌換,早餐,禮盒,過期。（圖／全家便利商店提供）

▲全家近期推出「Fa點大兌點」活動。（圖／全家便利商店提供，下同）

消費中心／綜合報導

對不少人來說，全家便利商店早就不只是買東西的地方，而是每天生活的一部分。早上通勤順手買早餐、下午補個飲料零食、下班帶份正餐回家，甚至假日臨時需要生活用品或簡單備餐，全家幾乎隨時都能支援。在這樣高頻率的消費下，會員點數自然慢慢累積，而現在正是把點數用得最划算的時候。全家近期推出「Fa點大兌點」活動，從1000點、2000點到20000點分級兌換，品項橫跨飲料、零食、冰品、冷凍正餐、生鮮蔬果、質感禮盒到生活用品，幾乎把一天三餐與居家所需一次包辦，讓點數真正用在刀口上。

▲▼全家,點數,兌換,早餐,禮盒,過期。（圖／全家便利商店提供）

1000點就能換　早餐、下午茶到居家補貨一次搞定

觀察兌換清單，1000點專區涵蓋大量日常需求。包括純喫茶紅茶、綠茶、多多活菌發酵乳、光泉鮮乳、義美豆奶、桂格燕麥飲，以及各式黑咖啡與拿鐵等人氣飲品，都能用點數加價購輕鬆入手。對於每天早上習慣到超商報到的上班族而言，一杯咖啡、一瓶鮮乳，幾乎天天都用得到，把點數折抵在早餐開銷上相當有感。

零食與冰品選擇也不少，從可樂果、乖乖、百奇、堅果、海鹽薯條，到牧場直送雪糕、百吉冰品、哈根達斯迷你杯等通通入列。無論是辦公室團購補貨、追劇夜宵，或是假日親子共享，都能用點數換到「有感」的小確幸。

此外，1000點專區也涵蓋多款保健飲品與營養補給品，以及衛生紙等生活備品，連居家日常消耗品都能納入兌換範圍；喜歡在家開鍋的消費者，也能看到湯圓、火鍋料等冷凍品項入列，無論晚餐加菜與居家補貨，都能靠點數一起搞定。

▲▼全家,點數,兌換,早餐,禮盒,過期。（圖／全家便利商店提供）

2000點專區　晚餐、宵夜到生活補貨全面升級

若手上點數再多一點，2000點專區更是小資族福音。泡麵控熟悉的雙響泡、味味A、老四川牛肉麵等熱門品項都有；想來點西式口味，uno pasta義大利麵系列同樣能換。下班回家懶得煮，微波一下就是一餐，省時又省荷包。除了即食正餐，冰品、餅乾零嘴與多款飲品選擇同步擴充，從下午茶嘴饞到深夜宵夜都能一次滿足；生活備品也納入兌換範圍，讓點數運用更加彈性

此外，冷凍店取與行動購專區更擴大到雞腿排、炒飯、抓餅、火鍋料、生鮮蔬菜與肉品，等於把「冰箱補貨清單」也納入點數兌換範圍。對於精打細算的家庭族群來說，用點數分擔日常採買支出，不僅實用，也讓消費更有感。

除了日常食品，活動也涵蓋大量禮盒商品，從經典餅乾、堅果、蛋捲，到人氣品牌聯名禮盒，選擇相當齊全。無論是節慶送禮、公司團購，或是提前準備伴手禮，都能用點數加價購，降低整體支出壓力。甚至還設有公益募集專區，讓消費者在兌換之餘，也能把點數轉化為實際支持。

▲▼全家,點數,兌換,早餐,禮盒,過期。（圖／全家便利商店提供）

從一杯飲料到整箱補貨　點數使用更彈性

全家Fa點大兌點不再只是「換小零食」，而是把點數延伸到早餐、正餐、宵夜、居家備品與送禮需求，從個人到家庭都能找到適合的兌換方式。對於習慣在全家消費、長期累積Fa點的會員來說，現在正是把點數轉化為生活補貼的好時機。

下次結帳前，不妨先打開APP看看自己的Fa點餘額，也許今天的咖啡、這週的零食，甚至下一餐晚餐，都已經幫你省下一筆。
 

03/02

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

