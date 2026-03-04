2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

▲ 2026基隆滷肉飯節開跑，打卡分享抽現金＋60吋電視。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

滷肉飯控快衝！被譽為「最強庶民美食」的基隆滷肉飯節回來了。「2026 基隆滷肉飯節」將於 3 月 13 日至 4 月 26 日熱鬧開跑，今年不僅集結超過 40 家在地名店，更首創「神隊友組合」玩法。民眾只要到店品嚐最道地的「鹹香」滋味並打卡，就有機會把 65 吋大電視、5000 元現金帶回家！

▲▼ 基隆滷肉飯以鹹香厚實著稱，油亮誘人的滷汁淋在軟糯白飯上，是許多饕客的最愛。（圖／記者姜國輝攝）

不只是美食！滷肉飯背後藏著「港都討生活」記憶

走進基隆巷弄，空氣中總飄散著濃郁滷汁香。基隆滷肉飯與中南部偏甜的口味不同，這裡的滋味更偏向「鹹香厚實」。在地業者余大姐透露，好吃的秘訣在於使用「黑毛豬」，香氣更足；而這碗飯之所以份量紮實，是因為早期基隆碼頭工人多，體力勞動大，必須吃得「粗飽」又要好吃，才演變成如今基隆獨有的飲食文化。

饕客林大姐大讚：「飯粒粒分明不會爛，滷汁超香，配上酸菜或小黃瓜非常清爽！」另一位在地基隆人魏小姐也分享私藏吃法：「一定要配筍絲跟油豆腐，這是必備的神組合！」

▲▼ 基隆市副市長邱佩琳現場示範如何打卡分享，邀民眾一起參與美食盛事。（圖／基隆市文化觀光局）

拒絕排名競爭！「神隊友組合」邀你當美食家

今年活動跳脫傳統的排名競賽，改以「神隊友」為主題。基隆市副市長邱佩琳表示：「基隆滷肉飯每一家都很好吃，很難選出第一名，所以我們希望推廣『滷肉飯與它的好朋友』，看哪一家的搭配最對味！」

基隆市文化觀光局長江亭玫指出，本次串聯超過 40 家在地店家，民眾只要點選店家推出的「神隊友套餐」；滷肉飯配排骨酥湯或特製小菜，並在個人社群打卡分享，現場就能直接領取限量版「活動專屬零錢包」。

▲▼ 只要走訪10間合作店家並打卡，就有機會抽中價值3.5萬元的65吋大電視。（圖／記者姜國輝攝）

超狂好禮！抽65吋電視、5000元現金

除了吃飽喝足，市府更祭出超狂大獎鼓勵民眾深入街區。只要在活動期間走訪 10 間合作店家，並完成 10 則社群打卡分享，即可獲得抽獎資格。獎項包含 65 吋大電視（價值約 3.5 萬元）、5,000 元現金紅包 等多項精選好禮。

副市長邱佩琳強調，希望透過美食文化，讓遊客不僅能品嚐美味，更能深入了解基隆的歷史與觀光魅力，「來基隆吃飽了，別忘了四處走走，感受這座城市的人情味！」

▲▼基隆市政府希望透過「滷肉飯節」美食文化，讓遊客不僅能品嚐美味，更能深入了解基隆的歷史與觀光魅力。（圖／記者姜國輝攝）

【2026 基隆滷肉飯節】活動懶人包

活動日期： 115年3月13日（五）至 4月26日（日）

參與店家： 基隆市 40 家以上合作滷肉飯名店

好康攻略：

・打卡即贈： 至合作店家點購「神隊友組合」並打卡，送限量零錢包。

・集點抽大獎： 走訪 10 間店並完成打卡，抽 65 吋電視、5,000 元現金。

活動官網/社群： https://pse.is/8pybls

基隆市文化觀光局 廣告