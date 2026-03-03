　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／「婦產科名醫」林禹宏辭世！兒難過證實：上天派來的天使

▲▼林禹宏醫師。（圖／翻攝自Facebook／林禹宏醫師）

▲不孕症名醫林禹宏傳出辭世消息。（圖／翻攝自Facebook／林禹宏醫師）

記者柯振中／綜合報導

不孕症名醫、新光醫院前婦產科主任林禹宏醫師辭世，享壽63歲。家屬透過預錄影片對外說明，林醫師的兒子沉痛表示，父親已於清晨5時20分安詳離世，「這是他最後的浪漫。」他回顧父親一生奉獻醫界與家庭，歷經多年抗癌與重大移植手術，始終堅持為家人而活，最終在家人陪伴下走完人生最後一程。

一生奉獻醫界與家庭　生活幾乎只有病人與家人

林禹宏醫師長年投入婦產科與不孕症治療領域，在醫界享有盛名。兒子表示，父親的一生幾乎沒有多餘社交，生活重心全在醫院與家庭之間。從小他總是清晨起床為家人準備早餐，白天投入繁重診療工作，下班前也會打電話回家關心。晚餐後陪家人看電視之餘，仍持續鑽研醫學專業。

「對他來說，平凡日常就是最大的幸福。」兒子形容，自己與父親的相處方式很特別，即便不多言，只要待在同一個空間，就能感受到安心與陪伴。

▲▼名醫林禹宏肺臟移植後，下床走動首PO照 。（圖／翻攝林禹宏醫師臉書）

▲林禹宏在事業巔峰期罹患血癌，展開多年的治療 。（圖／翻攝自Facebook／林禹宏醫師）

事業巔峰罹患血癌　歷經骨髓移植與兩次肺臟移植

林醫師在五十多歲、事業最輝煌時被診斷罹患血癌。隨後展開長達多年的治療，包括多次化療、骨髓與幹細胞移植，以及葉克膜支持與兩次肺臟移植手術，期間更數度進出加護病房與接受緊急搶救。

兒子透露，當年化療失敗後，他決定捐贈骨髓與幹細胞給父親。父親曾在某個夜晚問他「為什麼是我」？當時他無法回答。直到多年後，歷經第二次肺臟移植，他才找到答案，「因為他就是上天派來的天使，他完成了身為醫師的使命，並將正確的價值觀傳遞給我們」，功德圓滿時，就是回歸天家的時候。

「完成使命就該回家」　家屬預錄影片道別

面對父親身體機能逐漸衰退，兒子坦言，那是他人生第一次體會到椎心刺骨的痛。他形容父親不只是家人，更像最好的朋友與知音，是完全信任、從不背叛的存在。

他原本盼望未來十年、二十年能與父親分享更多人生精彩，但看著父親器官功能逐一衰退，他明白是時候學會放手，因此提前錄製影片，向父親道別。

「未來我會用另一種方式，繼續與你分享喜怒哀樂。」他說，會帶著父親教導的價值觀走下去，也會延續其助人精神。

青花菜別再水煮了！「最強3吃法」營養師推：我就這樣吃

青花菜別再水煮了！「最強3吃法」營養師推：我就這樣吃

被譽為「超級食物」的青花菜，是許多民眾餐桌上的常見菜色，但你知道怎麼吃最營養嗎？營養師老辜指出，青花菜的營養保留關鍵在於時間與溫度，切完後先靜置10分鐘、接著蒸不超過5分鐘即可起鍋，如此一來不只口感脆嫩、更能保留珍貴的抗癌成分。他更自願擔任「地下推廣大使」，傳授獨門的搭配吃法，讓營養價值再升級。

嘴破3周沒好！男大生「確診舌癌」

嘴破3周沒好！男大生「確診舌癌」

DK還原老婆驗出腫塊始末「岳母才確診乳癌」

DK還原老婆驗出腫塊始末「岳母才確診乳癌」

沈玉琳抗癌近照曝光！挺過4療程「身形變了」

沈玉琳抗癌近照曝光！挺過4療程「身形變了」

營養師：地瓜「冰過再吃」減脂效果更好

營養師：地瓜「冰過再吃」減脂效果更好

林禹宏不孕症抗癌骨髓移植醫界奉獻

