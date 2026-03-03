中央大學攜手長瑩生技　發表「太空防護霜」創新產品

▲捐贈太空防護霜。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學生醫科學與工程學系許藝瓊副教授，帶領的太空生醫專業團隊研究能量，並導入長瑩生技獨家ASTA-S游離型蝦紅素核心技術，成功開發具「太空環境防護」特色的創新產品並發表，抵禦來自宇宙輻射與無重力逆境的自由基傷害，為太空生醫應用領域注入嶄新動能。

中央大學3日表示，本計畫導入太空模擬環境測試平台，透過微重力模擬系統之實驗設計，系統性評估活性成分在極端環境下之穩定性與防護效能。研發過程中，結合長瑩生技張瑞仁執行長帶領團隊所研發之高純度、高結構穩定性、高生物利用率之ASTA-S游離型蝦紅素與全瑩Tibi酵母後生元成分，強化肌膚抗氧化與高自由基逆境壓力調節能力。

▲首批產品致贈「2026臺波太空論壇」來訪之波蘭太空研究專家。（圖／中央大學提供）

透過成分比例精準調整、乳化包覆優化與皮膚菌相調理技術，成功調和出在模擬太空壓力環境下仍能維持活性與防護效果之最佳配方條件，最終開發完成「Mission Defense太空防護霜」，具體展現太空生醫研究由基礎科學走向產業應用的轉譯成果。

發表會當日同步舉行太空防護霜捐贈典禮，由中央大學綦振瀛副校長代表學校受贈，並見證產學合作成果的重要時刻。該些首批產品特別致贈「2026臺波太空論壇」來訪的波蘭太空研究專家，象徵臺灣太空生醫技術積極鏈結國際。中央大學表示，未來將持續推動太空生醫領域之國際合作與產業合作，強化科研創新與全球夥伴交流，打造具國際競爭力之太空生醫發展模式。

包括：中央大學綦振瀛副校長、李宇翔主秘、中太空科學與科技研究中心趙吉光主任、太空系張起維系主任、生醫系羅孟宗系主任、機械系曹嘉文教授、太空科學聯盟葉永烜院士以及中央大學校友總會張文華副秘書長，共同表達對太空生醫發展與產學合作深化之支持，並見證產學合作成果的重要時刻。