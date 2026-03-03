士林美食又-1！「蒸餃阿姨」228過世　顧客一聽超不捨

▲周旺蒸餃酸辣湯。（圖／爆肝護士的玩樂記事授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

北市士林區中正路上的「周旺蒸餃酸辣湯」相當有名，許多顧客都已光顧多年，老闆娘也因此獲得了「蒸餃阿姨」的名號。怎料老闆娘近日傳出病逝消息，讓大量顧客感到震驚不捨，不禁留言「阿姨一路好走！謝謝妳的美味蒸餃」。

粉專證實噩耗 公祭時間曝光

臉書粉專「爆肝護士的玩樂記事」3日晚間發布貼文，指稱經營「周旺蒸餃酸辣湯」的老闆娘228已經離世，3月14日下午4點30分，將在板橋殯儀館的明倫廳舉行公祭。

「爆肝護士的玩樂記事」同時也提醒，目前老闆娘的家屬正在治喪，希望顧客不要在非公祭期間前往，以免打擾到家屬。

老顧客湧入留言 感謝多年美味陪伴

許多顧客看見以後，難過地留言致哀，「阿姨一路好走！謝謝你的美味蒸餃」、「好難過…我們是常客！RIP謝謝您帶給我們的美食及美好回憶」、「我大學的時候，買過她的煎餃真的很好吃」、「阿姨的蒸餃真的很好吃，可惜以後再也吃不到了」、「那巷子沒落了，最近經過都空空的。」

家屬證實辭世 店面暫停營業

此外，老闆娘的兒子也在Google評論上留言，指稱母親2月28日已安詳辭世，相當感謝顧客的支持。目前「周旺蒸餃酸辣湯」的營業時間也已更改為「暫停營業」。