開學首週　中壢監理站聯合稽查把關幼學童乘車安全

▲中壢監理站聯合稽查，把關幼學童乘車安全。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

配合各校開學，為強化學童上下學安全，公路局中壢監理站針對放學時段幼童專用車及學生交通車進行加強稽查，於開學首週會同市府教育局、警察局交通警察大隊，於中壢區中平國小實施聯合稽查，以保障幼學童的乘車安全。

為確保幼學童接送車輛符合安全規範，中壢監理站除開學第一週為加強查核週外，平均每月安排4班次對轄內之幼童專用車及學生交通車執行聯合稽查勤務，經統計去(114)年1月至12月止，累計執行稽查44次，攔查幼童專用車40輛，取締違規6件，態樣均為超載；另學童交通車攔查55輛，違規7件，其中未依駕照持照條件規定駕車2件、超載5件。本次開學計攔查學生交通車1輛，遊覽車4輛，未查獲違規事項。

中壢監理站3日指出，幼童專用車及學生交通車稽查重點為安全門是否能正常開啟、滅火器是否有效、車輛有無違規改裝及超載等。呼籲家長們慎選補習班及兒童課後照顧服務中心，多留意接送孩童車輛的車況，讓學校、家長及政府機關攜手共同把關，如此才能防護滴水不漏，提升學童乘車安全。