地方 地方焦點

推動「鐵馬旅遊」　機捷3/10起新增三站進出自行車

▲自行車族3/10起出國更方便

▲機捷3/10起，新增三站開放攜帶自行車。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為響應政府推動「鐵馬旅遊」政策，配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，桃捷公司3日宣布，自115年3月10日起，增加開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站等三站攜帶自行車進站搭乘，屆時旅客可於機場捷運全線22個車站攜帶自行車進出站。

桃捷公司表示，以往攜帶自行車轉乘前往機場三個車站的旅客，必須先完成摺疊或拆卸並妥善包裝，並以手提或肩背方式移動，且不得於航廈內牽行；機場捷運的機場三個車站開放後，自行車旅客無論進行環台旅遊、輕旅行或攜車出國，皆可透過捷運實現無縫轉乘，大幅提升行程便利性。

如今出國旅客可直接牽行至航廈站後，再依桃園機場及航空公司規定辦理特殊行李包裝與托運，而入境旅客領取特殊行李(自行車)後即可現場組裝並於桃園機場及機場捷運內直接牽行，實現「牽行免扛運」，有效減輕旅客負擔，讓攜車搭機更加省力便捷。

此外，機場捷運作為國門交通樞紐，沿線亦串聯多條自行車路線與熱門景點，包括二重環狀自行車道（A2三重站）、機捷田園景觀大道（A10山鼻站）、南崁溪水岸自行車步道（A11坑口站）及老街溪河濱自行車步道（A22老街溪站）等，結合城市景觀與自然綠意，提供多元騎乘體驗，鼓勵國內外車友規劃小旅行，深入探索桃園、新北及台北地區城市風貌與在地文化。

桃捷公司提醒，旅客攜帶自行車搭乘時，須至車站詢問處購買自行車專用車票，於車站內禁用電扶梯、並以牽行方式通行；僅限搭乘普通車，並由第一節及第四節車廂指定車門進出與停放。平日開放時段為10:00至16:00及22:00至營運結束，假日則全天開放。票價採「人車合併計費」，票價為搭乘里程票價加收50元固定費用；本專屬票種已為優惠票價，不適用其他身分別優惠或與其他優惠票種併用。若為摺疊式自行車或拆卸並妥善包裝後符合物品尺寸規範，則比照一般行李規定免費攜帶。

桃捷公司表示，後續將持續觀察實施情形並滾動檢討優化相關措施，提供更安全、便捷且友善的運輸服務。

03/01 全台詐欺最新數據

