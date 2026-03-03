體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造應援觀賽場域

▲2026世界棒球盛事，桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域。（圖／和逸飯店桃園館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026世界級棒球盛事將於3月5日開打，全台球迷的熱情已蓄勢待發。位於桃園青埔 COZZI Blu和逸飯店桃園館三樓、以海洋船艙為設計主題的 Blu Bar，於5日至18日賽事期間，推出「2026迎戰世界棒球盛事」應援專案，透過館內大型螢幕轉播、主廚精選套餐、桃園在地及房客專屬禮遇，將酒吧打造應援場域，邀請球迷第一線感受國際賽事的熱血脈動。

▲Blu Bar應援組。(圖/COZZI Blu和逸飯店桃園館提供)

COZZI Blu和逸飯店3日表示，針對本次賽事Blu Bar 推出「雙人應援組」，提供性價比高的觀賽餐飲選擇。為深耕鄰里商圈，凡桃園市民、青埔商圈鄰里或當日房客，憑證件或證明文件可享專屬優惠價。

為滿足不同時段的觀賽需求，Blu Bar 針對賽程彈性調整營業時間：3月5日、3月7日、3月8日提前於上午11點營業。針對3月18日決賽關鍵戰役，營業時間更提前至上午08:00，並同步供應限定「早晨雙人應援套餐」。

026年世界棒球盛事即將進入關鍵賽程，COZZI Blu 和逸飯店‧桃園館的三樓Blu Bar 運用獨有的潛水艇艙座空間與大型轉播設備，將飯店服務與運動賽事結合。不論是上午提早開播的日間賽事，或是3月18日上午的決賽首映，Blu Bar均提供優質的餐飲品質與觀賽環境，滿足不同時段的應援需求。

【警語：未滿十八歲禁止飲酒，飲酒過量，有害（礙）健康且酒後不開車，安全有保障。】