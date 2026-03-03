哈米尼接班人還在世？伊朗官媒：最高領袖之子「健康無虞」

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

伊朗官方媒體3日報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之子、被外界視為潛在接班人的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）目前仍在世，且身體狀況良好，引發外界對伊朗權力布局的關注。

根據伊朗媒體Mehr News Agency指出，「最高領袖之子穆傑塔巴・哈米尼身體健康狀況良好」，並透露他正審視與國家相關的「重要議題」，但未進一步說明細節。

幕後影響力深厚

穆傑塔巴是哈米尼的次子，長期被認為在伊朗政權核心圈內具有舉足輕重的影響力。分析人士指出，他與伊朗最具權勢的軍事力量——Islamic Revolutionary Guard Corps（IRGC）關係密切，也與其志願準軍事組織巴斯基（Basij）保持深厚聯繫。

儘管外界不時揣測其接班可能性，但若出現由父傳子的權力交接，勢必觸及伊朗國內敏感神經。在什葉派教士傳統中，帶有王朝色彩的世襲安排並不被鼓勵，尤其伊朗現行體制本身源自1979年推翻君主制的革命。

接班仍有現實障礙

除了宗教與政治文化因素，實務層面也存在挑戰。穆傑塔巴並未以高階宗教領袖身分廣為人知，也未擔任任何正式政府職位。此外，他曾於2019年遭美國制裁，國際形象亦具爭議。