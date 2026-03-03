伊朗「選領袖大樓」遭空襲炸毀！　接班程序恐斷氣

▲美國、以色列持續轟炸伊朗。（示意圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

中東戰火進入毀滅性階段！根據路透社引述伊朗多家通訊社最新消息，位於德黑蘭南方聖城庫姆（Qom）的「專家會議」大樓，於3日深夜遭空襲徹底炸毀。由於該機構由約90名資深教士組成，核心職責為選出下一任最高領袖，在哈梅內伊（Ali Khamenei）傳出喪生後，此建築遭毀無疑是對伊朗政權延續性的「斷頭式」打擊。

這起空襲發生在當地時間週二晚間。遭到夷為平地的建築位於伊朗宗教中樞庫姆，是專家會議的主要運作基地。根據伊朗憲法，最高領袖身亡後須由該機構選出繼任者。儘管成員穆阿萊米（Moallemi）稍早強調選拔程序「不會拖延」，但在行政中心遭毀、關鍵檔案恐全數付之一炬的情況下，外界高度懷疑該機構是否還具備實質運作能力。

在權力真空的混亂中，伊朗已緊急組成三人臨時領導委員會，由總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、司法部長莫赫西尼-埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Ejei）及保守派教士阿拉菲（Arafi）共同代行職權。然而，隨軍事行動升級，包含陸軍參謀長、國防部長及革命衛隊指揮官等多位軍政大老已相繼在空襲中陣亡，中情局（CIA）評估，原本潛在的接班人選恐已所剩無幾。

伊朗革命衛隊高級指揮官賈巴里（Jabbari）發出戰前最後怒吼，威脅將封鎖全球原油命脈荷莫茲海峽，更揚言「任何試圖通過的船隻都會被點燃」。對此，美國中央司令部（CENTCOM）強硬回應，證實伊朗在阿曼灣的 11 艘軍艦已全數遭到消滅，戰況呈現一面倒。

據報導，國際政治專家指出，美以聯軍的打擊範圍已從單純的軍事設施，擴大至伊朗的憲政與宗教核心機構。德黑蘭目前陷入兩難，究竟要冒險推選新領袖以維持政權延續，還是維持現狀以避免新領導人再度成為「斬首目標」。在持續轟炸的環境下，這場動盪被視為伊朗伊斯蘭革命以來最嚴重的體制崩解危機。