　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗「選領袖大樓」遭空襲炸毀！　接班程序恐斷氣

▲▼ 美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

▲美國、以色列持續轟炸伊朗。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

中東戰火進入毀滅性階段！根據路透社引述伊朗多家通訊社最新消息，位於德黑蘭南方聖城庫姆（Qom）的「專家會議」大樓，於3日深夜遭空襲徹底炸毀。由於該機構由約90名資深教士組成，核心職責為選出下一任最高領袖，在哈梅內伊（Ali Khamenei）傳出喪生後，此建築遭毀無疑是對伊朗政權延續性的「斷頭式」打擊。

這起空襲發生在當地時間週二晚間。遭到夷為平地的建築位於伊朗宗教中樞庫姆，是專家會議的主要運作基地。根據伊朗憲法，最高領袖身亡後須由該機構選出繼任者。儘管成員穆阿萊米（Moallemi）稍早強調選拔程序「不會拖延」，但在行政中心遭毀、關鍵檔案恐全數付之一炬的情況下，外界高度懷疑該機構是否還具備實質運作能力。

在權力真空的混亂中，伊朗已緊急組成三人臨時領導委員會，由總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、司法部長莫赫西尼-埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Ejei）及保守派教士阿拉菲（Arafi）共同代行職權。然而，隨軍事行動升級，包含陸軍參謀長、國防部長及革命衛隊指揮官等多位軍政大老已相繼在空襲中陣亡，中情局（CIA）評估，原本潛在的接班人選恐已所剩無幾。

伊朗革命衛隊高級指揮官賈巴里（Jabbari）發出戰前最後怒吼，威脅將封鎖全球原油命脈荷莫茲海峽，更揚言「任何試圖通過的船隻都會被點燃」。對此，美國中央司令部（CENTCOM）強硬回應，證實伊朗在阿曼灣的 11 艘軍艦已全數遭到消滅，戰況呈現一面倒。

據報導，國際政治專家指出，美以聯軍的打擊範圍已從單純的軍事設施，擴大至伊朗的憲政與宗教核心機構。德黑蘭目前陷入兩難，究竟要冒險推選新領袖以維持政權延續，還是維持現狀以避免新領導人再度成為「斬首目標」。在持續轟炸的環境下，這場動盪被視為伊朗伊斯蘭革命以來最嚴重的體制崩解危機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐洲國家啟動撤離令　美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊
快訊／道瓊崩跌破千點！美股血流成河　台積電ADR狂瀉5%
張惠妹過元宵被拍　「現身男友新店」炸寒單祈福
大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團「體感變冬」　全台轉雨
伊朗「選領袖大樓」遭空襲炸毀！　接班程序恐斷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲國家啟動撤離令　美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊

哈米尼接班人還在世？伊朗官媒：最高領袖之子「健康無虞」

伊朗「選領袖大樓」遭空襲炸毀！　接班程序恐斷氣

王毅通話以色列外長！直言反對美以攻伊朗　籲立刻停火

最新衛星照曝光！美以「空襲伊朗」多處設施被炸爛冒煙

台男海外捷運站失控！半裸翻欄疑輕生　擦地舔手嚇壞路人

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

女權倒退嚕！阿富汗變態新法曝光　丈夫「合法毆妻」無罪

空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈

1張圖賠1.5億！南韓國稅廳害加密貨幣失竊　找回2小時又被盜

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

歐洲國家啟動撤離令　美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊

哈米尼接班人還在世？伊朗官媒：最高領袖之子「健康無虞」

伊朗「選領袖大樓」遭空襲炸毀！　接班程序恐斷氣

王毅通話以色列外長！直言反對美以攻伊朗　籲立刻停火

最新衛星照曝光！美以「空襲伊朗」多處設施被炸爛冒煙

台男海外捷運站失控！半裸翻欄疑輕生　擦地舔手嚇壞路人

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

女權倒退嚕！阿富汗變態新法曝光　丈夫「合法毆妻」無罪

空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈

1張圖賠1.5億！南韓國稅廳害加密貨幣失竊　找回2小時又被盜

八點檔女星戳氣球「揭曉寶寶性別」　夫妻真實表情全被拍

快訊／道瓊崩跌破千點！美股血流成河　台積電ADR狂瀉5%

春節近尾聲　竹山警發放小提燈宣導交通安全

嘉義興安派出所新任所長李治民履新　強化治安交通工作

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

永續深耕榮耀嘉義！　新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」

歐洲國家啟動撤離令　美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊

台灣燈會今開燈　特勤大隊到位拉高維安層級

謝盈萱、陳雪甄帶隊好萊塢取經！　瑪格羅比御用表演教練親自授課

哈米尼接班人還在世？伊朗官媒：最高領袖之子「健康無虞」

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

國際熱門新聞

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

伊朗無人機成本僅5萬　波灣國家恐被榨乾

發撤離令！　以總理准了地面部隊推進黎巴嫩

韓國產飛彈「成功擊落」伊朗導彈　攔截率曝

以軍百架戰機狂轟德黑蘭　空襲伊朗總統府

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

美官員證實　美軍向喀拉蚩美領事館示威者開火

川普放話：美軍彈藥接近無限　可永遠打下去

再不打就來不及！尼坦雅胡：伊朗偷建地下掩體

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」！恐惹毛中國

伊朗轟炸巴林美軍基地　聲稱摧毀指揮總部

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

更多熱門

相關新聞

與以色列外長通話　王毅籲「立即停止軍事行動」

與以色列外長通話　王毅籲「立即停止軍事行動」

美國與以色列2月28日聯手襲擊伊朗，中東局勢急遽升溫。大陸外交部長王毅今（3）日應約與以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）通電話，王毅表示，反對以色列和美國對伊朗發起軍事打擊，呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。

最新衛星照曝！伊朗多處設施被炸爛冒煙

最新衛星照曝！伊朗多處設施被炸爛冒煙

中東旅遊警示升級「1240人滯留海外」　觀光署籲別組團前往

中東旅遊警示升級「1240人滯留海外」　觀光署籲別組團前往

以軍百架戰機狂轟德黑蘭　空襲伊朗總統府

以軍百架戰機狂轟德黑蘭　空襲伊朗總統府

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

關鍵字：

伊朗空襲庫姆最高領袖中東戰爭

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面