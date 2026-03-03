　
別再依賴超級食物！營養師揭「防癌食物核心」：調整餐盤比例

▲▼「台式地中海飲食法」有效減緩長新冠 。（圖／Unsplash）

▲營養師趙強指出，沒有一種食物能獨立預防癌症。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

「吃什麼可以防癌？」是不少民眾關心的議題。不過營養師趙強指出，並沒有任何單一食物能夠獨立預防癌症，真正與癌症風險降低相關的，是長期且整體的飲食型態，而非依賴特定營養素或所謂「超級食物」。根據美國癌症研究中心（AICR）提出的建議，防癌關鍵在於以植物性食物為核心，並調整餐盤比例，而非短期補充或極端節食。

核心觀念：以植物為主的飲食模式

趙強表示，AICR的飲食建議其實相當簡單，重點在於讓餐桌回歸天然與均衡。他整理出幾項基本原則，包括多攝取蔬菜、水果、全穀物與豆類，減少紅肉與加工肉品，避免含糖飲料與過量酒精，同時維持健康體重。

他指出，研究顯示體脂過多與至少12種癌症風險增加有關，因此體重管理也是整體防癌策略的一環。關鍵不在「補充什麼」，而在於日常飲食比例是否長期穩定。

▼營養師趙強指出，沒有一種食物能獨立預防癌症。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲▼營養師傳授地中海飲食。（圖／Unsplash）

植化素的協同作用才是關鍵

趙強說明，植物性食物之所以被重視，主因在於其中富含多種植化素（Phytochemicals）。這些天然化合物並非像藥物般單一作用，而是透過食物中的完整營養矩陣產生協同效果，包括抗氧化、降低慢性發炎、協助體內解毒、保護DNA以及調節細胞生長等。他強調，與其關注某種明星成分，不如重視整體飲食結構。

研究證據支持的食物類型

根據AICR彙整的研究資料，部分食物類型與特定癌症風險降低存在較明確關聯，包括：

一、十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜）：可能啟動體內解毒酵素系統。

二、番茄：富含茄紅素，與攝護腺健康相關。

三、蔥蒜類：可能抑制癌細胞生長，但人體證據仍在累積。

四、莓果類：含花青素，有助抗氧化與抗發炎。

五、全穀物與膳食纖維：具較強證據可降低大腸直腸癌風險。

六、豆類與天然大豆製品：AICR指出，乳癌患者適量攝取天然大豆屬安全範圍。

七、咖啡：與降低肝癌與子宮內膜癌風險相關。

不同健康飲食法的共同核心

趙強指出，無論是地中海飲食、彈性素食或其他植物比例較高的飲食模式，其共通特點皆為植物性食物攝取比例高，加工食品與紅肉攝取較少。這也是多項研究中反覆出現的保護性飲食特徵。

餐盤比例比極端飲食更重要

AICR建議的餐盤比例為：至少三分之二來自植物性食物，動物性食物控制在三分之一以下。趙強建議，民眾無需追求完美或一次到位，而是每天在飲食選擇上逐步調整。他強調，降低癌症風險並非靠某次進補或短期飲食法，而是長期反覆出現的飲食習慣所累積的結果。

