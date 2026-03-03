與以色列外長通話　王毅籲「立即停止軍事行動」

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者陳冠宇／北京報導

美國與以色列2月28日聯手襲擊伊朗，中東局勢急遽升溫。大陸外交部長王毅今（3）日應約與以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）通電話，王毅表示，反對以色列和美國對伊朗發起軍事打擊，呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。

新華社報導，在聽取薩爾介紹以色列對當前局勢的立場後，王毅表示，中方一貫主張通過對話協商解決國際和地區熱點問題，各方都應遵守聯合國憲章宗旨和原則，不在國際關係中使用或威脅使用武力，這也符合包括以色列在內各方的根本利益。

「多年來，中方致力於推動伊核問題政治解決，近期的伊美談判正在取得明顯進展，其中也涵蓋以方的安全關切」，王毅說，遺憾的是，這一進程已被炮火打斷；中方反對以色列和美國對伊朗發起軍事打擊。

王毅強調，武力無法真正解決問題，反而會帶來新的問題和嚴重後遺症。軍事實力的真正價值不在戰場，而在於預防戰爭。中方呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。中方在中東問題上始終堅持公正立場，將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。

王毅要求以色列採取切實措施確保中國人員和機構安全，薩爾表示以色列高度重視並將保護好中國人員和機構安全。

王毅昨（2）日也應約與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）通電話，王毅重申中方對當前伊朗形勢的原則立場，表示中方珍視中伊傳統友誼，支持伊方捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊方維護自身正當合法權益。

王毅還表示，中方已敦促美國、以色列立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止戰事擴大蔓延至整個中東地區。相信伊方在當前嚴峻複雜局面下，能夠保持國家社會穩定，重視鄰國合理關切，維護在伊中國公民和機構安全。