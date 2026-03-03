　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南鹽水蜂炮晚上登場　5人頭、手受傷就醫

▲台南鹽水蜂炮晚上登場，台南市長黃偉哲親臨與會，與民眾一起體會鹽水蜂炮的震憾刺激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南鹽水蜂炮晚上登場，台南市長黃偉哲親臨與會，與民眾一起體會鹽水蜂炮的震憾刺激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

名列世界三大民俗慶典、素有「北天燈‧南蜂炮」之稱的鹽水蜂炮，3日晚上在鹽水武廟廣場舉，正式揭開2026年活動序幕，台南市長黃偉哲親臨參與，吸引眾多民眾前往現場感受蜂炮的刺激，惟截至晚上10時許，計有7人受傷前往護站就醫，其中5人是被蜂炮波及，頭、手受傷，幸無大礙。

▲台南鹽水蜂炮晚上登場，台南市長黃偉哲親臨與會，與民眾一起體會鹽水蜂炮的震憾刺激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，鹽水蜂炮不僅是台南重要文化盛事，更是全台代表性民俗活動之一，長年吸引國際旅客慕名而來。蜂炮起源於驅逐瘟疫、祈求平安，背後蘊含深厚宗教與民俗意涵，也展現台南「宗教之都」的文化底蘊。他祈願在丙午年之際，藉由蜂炮威力與神明庇佑，為地方帶來平安、健康與發展。

▲台南鹽水蜂炮晚上登場，台南市長黃偉哲親臨與會，與民眾一起體會鹽水蜂炮的震憾刺激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃哲市長說，晚上9時主炮城會啟炮，屆時蜂炮會更刺激，但安全絕對擺第一。市府已整合警察、消防及救護人力全程待命，民眾務必配戴安全帽與完整防護裝備，遵守活動規範，讓所有準備「備而不用」，確保活動圓滿落幕。黃黃偉哲並說，今晚台南有地震，在關聖帝君的護佑下，台南平安，歡迎這段時間，全國民眾可以前往嘉義觀看台灣燈會，也來台南參觀台灣國際蘭展，過平安快樂的好年。

▲台南鹽水蜂炮晚上登場，台南市長黃偉哲親臨與會，與民眾一起體會鹽水蜂炮的震憾刺激。（圖／記者林東良翻攝，下同）
據了解，鹽水武廟神轎遶境於3月2日、3日展開，路線分為A、B、C、D、E線，眾多想體驗「犁炮」震撼的民眾，都跟隨神轎前進，感受蜂炮在耳邊炸裂的臨場感。

此外，3日晚間於鹽水國中操場設置集中施放區，主題為「馬到成功馬年行大運」，有3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，總計約200萬支蜂炮同步施放，並結合高空煙火，帶來震撼視覺饗宴。民政局表示，今年約有200多座炮城分布於鹽水區各地，整座小鎮化身火光與煙霧交織的民俗舞台，讓民眾沉浸在傳統與熱情交錯的節慶氛圍中。提醒參與「犁蜂炮」的民眾，切勿在關聖帝君神轎前擋炮，以示尊重並確保安全。

▲台南鹽水蜂炮晚上登場，台南市長黃偉哲親臨與會，與民眾一起體會鹽水蜂炮的震憾刺激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府呼籲，參與蜂炮務必做好完整防護：配戴附護目鏡的全罩式安全帽、脖子圍棉質濕毛巾，穿著長袖厚棉質衣褲、棉質口罩與手套，手腳袖口以橡皮筋綁緊，避免任何部位裸露；切勿穿羽絨衣或塑膠雨衣，以免引發危險。

▲台南鹽水蜂炮晚上登場，台南市長黃偉哲親臨與會，與民眾一起體會鹽水蜂炮的震憾刺激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院急診部蔡長志醫師指出，截至3日晚上10時許，計有7位民眾到現場救護站就醫，其中5人是被蜂炮波及，造成頭、手部受傷，幸好無大礙，民眾體驗蜂炮務必做好全身防護，因蜂炮會亂飛，有些受傷民眾是在外圍被蜂炮所傷，特別要注意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐洲國家啟動撤離令　美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊
快訊／道瓊崩跌破千點！美股血流成河　台積電ADR狂瀉5%
張惠妹過元宵被拍　「現身男友新店」炸寒單祈福
大跳水突降11℃！冷2波挑戰冷氣團「體感變冬」　全台轉雨
伊朗「選領袖大樓」遭空襲炸毀！　接班程序恐斷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節近尾聲　竹山警發放小提燈宣導交通安全

嘉義興安派出所新任所長李治民履新　強化治安交通工作

永續深耕榮耀嘉義！　新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」

台灣燈會今開燈　特勤大隊到位拉高維安層級

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝　8888斤米糕桃呷平安

台南鹽水蜂炮晚上登場　5人頭、手受傷就醫

行動治理前進瑞芳、平溪　侯友宜打造高齡友善示範區

不畏元宵細雨！新北新春就博會人潮爆滿　初媒合率達54.1%

新北春紛節3／21開跑　侯友宜邀齊聚聽歌吃美食

五營神馬護航媽祖出巡　六興宮國際文化交流正式啟動

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

春節近尾聲　竹山警發放小提燈宣導交通安全

嘉義興安派出所新任所長李治民履新　強化治安交通工作

永續深耕榮耀嘉義！　新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」

台灣燈會今開燈　特勤大隊到位拉高維安層級

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝　8888斤米糕桃呷平安

台南鹽水蜂炮晚上登場　5人頭、手受傷就醫

行動治理前進瑞芳、平溪　侯友宜打造高齡友善示範區

不畏元宵細雨！新北新春就博會人潮爆滿　初媒合率達54.1%

新北春紛節3／21開跑　侯友宜邀齊聚聽歌吃美食

五營神馬護航媽祖出巡　六興宮國際文化交流正式啟動

八點檔女星戳氣球「揭曉寶寶性別」　夫妻真實表情全被拍

快訊／道瓊崩跌破千點！美股血流成河　台積電ADR狂瀉5%

春節近尾聲　竹山警發放小提燈宣導交通安全

嘉義興安派出所新任所長李治民履新　強化治安交通工作

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

永續深耕榮耀嘉義！　新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」

歐洲國家啟動撤離令　美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊

台灣燈會今開燈　特勤大隊到位拉高維安層級

謝盈萱、陳雪甄帶隊好萊塢取經！　瑪格羅比御用表演教練親自授課

哈米尼接班人還在世？伊朗官媒：最高領袖之子「健康無虞」

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

地方熱門新聞

金門東碇守備隊士官營區身亡

盧秀燕送4盞小提燈　蔣萬安笑「暗示什麼？」

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

吃湯圓、猜燈謎南消進社區強化防火觀念

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

翁章梁連趕兩廟默禱15秒　求媽祖讓雨停一下

桃園市政府推動食品業國際化　拓展日本市場

桃捷3/10起增開三站自行車進站　便利「鐵馬旅遊」

南投燈會至2／28累計已創2.5億商機

《撿紅包》3/14桃園登場　3/6日起開放索票

連假近3萬人湧古蹟！赤嵌樓熱蘭遮市集成最夯歷史穿越場

大埔城迎金馬慶元宵活動3日晚間登場

教室空氣看得見！台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

吳俊緯重返一分局任副分局長　續寫嘉義市一分局治安新篇章

更多熱門

相關新聞

高鐵因地震「列車暫停途中」　台中至左營間延誤

高鐵因地震「列車暫停途中」　台中至左營間延誤

受到台南市楠西區今天(3日)晚上7時52分發生芮氏規模5地震影響，高鐵3列車一度暫停，台中到左營間部分列車延誤。

守護市民健康！台南私劣菸酒查緝績效勇奪全國第二

守護市民健康！台南私劣菸酒查緝績效勇奪全國第二

快訊／國1北台南永康段「5車追撞」　一度佔用全線道

快訊／國1北台南永康段「5車追撞」　一度佔用全線道

紅燈滑手機挨罰3千　駕駛辯「靜止狀態」求翻盤吞敗

紅燈滑手機挨罰3千　駕駛辯「靜止狀態」求翻盤吞敗

教室空氣看得見！台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

教室空氣看得見！台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

關鍵字：

台南鹽水蜂炮受傷就醫

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面