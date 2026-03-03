台南鹽水蜂炮晚上登場　5人頭、手受傷就醫

▲台南鹽水蜂炮晚上登場，台南市長黃偉哲親臨與會，與民眾一起體會鹽水蜂炮的震憾刺激。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

名列世界三大民俗慶典、素有「北天燈‧南蜂炮」之稱的鹽水蜂炮，3日晚上在鹽水武廟廣場舉，正式揭開2026年活動序幕，台南市長黃偉哲親臨參與，吸引眾多民眾前往現場感受蜂炮的刺激，惟截至晚上10時許，計有7人受傷前往護站就醫，其中5人是被蜂炮波及，頭、手受傷，幸無大礙。

黃偉哲表示，鹽水蜂炮不僅是台南重要文化盛事，更是全台代表性民俗活動之一，長年吸引國際旅客慕名而來。蜂炮起源於驅逐瘟疫、祈求平安，背後蘊含深厚宗教與民俗意涵，也展現台南「宗教之都」的文化底蘊。他祈願在丙午年之際，藉由蜂炮威力與神明庇佑，為地方帶來平安、健康與發展。

黃哲市長說，晚上9時主炮城會啟炮，屆時蜂炮會更刺激，但安全絕對擺第一。市府已整合警察、消防及救護人力全程待命，民眾務必配戴安全帽與完整防護裝備，遵守活動規範，讓所有準備「備而不用」，確保活動圓滿落幕。黃黃偉哲並說，今晚台南有地震，在關聖帝君的護佑下，台南平安，歡迎這段時間，全國民眾可以前往嘉義觀看台灣燈會，也來台南參觀台灣國際蘭展，過平安快樂的好年。



據了解，鹽水武廟神轎遶境於3月2日、3日展開，路線分為A、B、C、D、E線，眾多想體驗「犁炮」震撼的民眾，都跟隨神轎前進，感受蜂炮在耳邊炸裂的臨場感。

此外，3日晚間於鹽水國中操場設置集中施放區，主題為「馬到成功馬年行大運」，有3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，總計約200萬支蜂炮同步施放，並結合高空煙火，帶來震撼視覺饗宴。民政局表示，今年約有200多座炮城分布於鹽水區各地，整座小鎮化身火光與煙霧交織的民俗舞台，讓民眾沉浸在傳統與熱情交錯的節慶氛圍中。提醒參與「犁蜂炮」的民眾，切勿在關聖帝君神轎前擋炮，以示尊重並確保安全。

市府呼籲，參與蜂炮務必做好完整防護：配戴附護目鏡的全罩式安全帽、脖子圍棉質濕毛巾，穿著長袖厚棉質衣褲、棉質口罩與手套，手腳袖口以橡皮筋綁緊，避免任何部位裸露；切勿穿羽絨衣或塑膠雨衣，以免引發危險。

奇美醫院急診部蔡長志醫師指出，截至3日晚上10時許，計有7位民眾到現場救護站就醫，其中5人是被蜂炮波及，造成頭、手部受傷，幸好無大礙，民眾體驗蜂炮務必做好全身防護，因蜂炮會亂飛，有些受傷民眾是在外圍被蜂炮所傷，特別要注意。