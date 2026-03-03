　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲國家啟動撤離令　美國使館發警告：沙烏地城市將遇飛彈攻擊

▲▼在美、以軍隊聯手空襲伊朗後，位於阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）也遭到伊朗報復襲擊。（圖／路透）

▲美以空襲後，杜拜也遭到伊朗報復襲擊。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美以對伊朗空襲，中東局勢持續升溫，歐洲多國陸續展開公民撤離行動。奧地利、立陶宛與波蘭政府相繼宣布啟動或準備撤僑計畫，同時美國駐沙烏地阿拉伯大使館也發布安全警告，指東部石油重鎮達蘭市（Dhahran）可能面臨飛彈與無人機攻擊威脅。

奧地利、立陶宛率先行動

奧地利外交部表示，一架載有奧地利公民的撤離航班預計周三自阿曼首都馬斯開特起飛，首波撤離已經優先安排弱勢返國，奧地利官方統計，目前約有1萬8000名公民在當地完成登記。立陶宛也宣布，將自阿拉伯聯合大公國及周邊國家撤離境外公民，同樣以「最弱勢族群」為優先對象。

波蘭表示，政府已事先部署撤離專機，一旦情勢惡化可立即啟動。估計約有1萬4000名波蘭公民身處阿聯，歐盟籍人士總數更高達40萬人。目前已有超過480名波蘭公民自以色列、約旦及黎巴嫩撤離。

美國使館警告沙烏地東部城市恐遭即刻攻擊

另一方面，美國駐沙烏地阿拉伯大使館發布公告，警告東部城市達蘭可能遭到「迫在眉睫」的飛彈與無人機攻擊，呼籲民眾避免前往當地美國領事館，並指示就地避難，移至建築物最低可使用樓層且遠離窗戶。使館未說明攻擊來源與確切時間。

03/01 全台詐欺最新數據

伊朗官方媒體3日報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之子、被外界視為潛在接班人的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）目前仍在世，且身體狀況良好，引發外界對伊朗權力布局的關注。

