國際

王毅通話以色列外長！直言反對美以攻伊朗　籲立刻停火

▲▼中國大陸外交部長王毅，大陸外長。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲中國大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者閔文昱／綜合報導

在中東局勢持續升溫之際，中國外交部表示，中共中央政治局委員、外交部長王毅3日應約與以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）通電話，雙方就當前地區局勢交換意見。

王毅在通話中指出，中國一貫主張透過對話協商解決國際與地區熱點問題，各方應遵守《聯合國憲章》的宗旨與原則，在國際關係中避免使用或威脅使用武力。他表示，這也符合包括以色列在內各方的根本利益。

反對美以軍事打擊伊朗

王毅表示，中方多年來致力推動伊朗核問題透過政治途徑解決，近期伊朗與美國的談判已取得明顯進展，其中也涉及以色列的安全關切。不過，他指出，相關進程已被戰火打斷，中方反對以色列與美國對伊朗發動軍事打擊。

他強調，武力無法真正解決問題，反而可能帶來新的衝突與嚴重後遺症，「軍事實力的真正價值不在於打仗，而在於預防戰爭」，並呼籲各方立即停止軍事行動，避免局勢進一步失控。

要求保障中國公民安全

王毅同時要求以色列方面採取實際措施，確保中國公民及相關機構的安全。薩爾則回應表示，以色列高度重視相關問題，並將確保中國公民與機構的安全。

中國外交部指出，北京在中東問題上一貫主張秉持公正立場，未來也將持續為推動局勢降溫與和平解決衝突發揮建設性作用。


孫志浩傳癌末！過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人急出
今晚規模5.0地震「是去年0121餘震」！氣象署：做好防震準
快訊／文化部長李遠跌倒緊急送醫
醫夾出「地表最猛耳屎」　照片超震撼！
謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年
大貨車國道推撞「愛妻業務遭夾殺」！所屬物流公司黑歷史被挖出

中東局勢王毅通話中以關係和平解決中國公民安全

