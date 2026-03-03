春節近尾聲　竹山警發放小提燈宣導交通安全

▲竹山警方於竹藝燈會會場發放「喔熊」臺灣燈會提燈，宣導交通安全。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是農曆正月15日元宵節，竹山警分局交通組為強化春節尾聲的交通宣導，前往「2026竹山竹藝燈會」會場以及連興宮慶祝元宵節踩街祈安活動，為賞燈民眾發放「2026臺灣燈會：喔熊馬抵嘉」紙雕小提燈，藉此機會進行交通安全宣導。

竹山竹藝燈會於年節期間在竹山老街展放燈海隧道，入夜綻放璀璨光芒，竹山警分局除於活動會場周邊加強安全維護，並在周邊路口加強交通安全疏導，守護民眾用路安全，今天也在現場發放今年交通部與臺灣燈會聯名的交通安全宣導紙雕小提燈「喔熊馬抵嘉」。

竹山警分局指出，已邁入第七年的「竹山竹藝燈會」即將於3月7日閉幕，年節也將步入尾聲，因此藉活動盛事最後時機向民眾進行互動式宣導，也在發放小提燈時親切地向家長與孩童灌輸路口路權觀念。

竹山分局提醒，每位民眾可以是駕駛人，也會是行人，駕駛人駕駛車輛應落實禮讓行人，行人使用道路亦應遵守交通規則，穿越馬路時應依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，在劃設之人行道專注通行；在未劃設人行道之道路應靠邊通行，不擅自穿越車道，讓馬路不再如虎口。