台南規模5.0地震「是去年0121餘震」！氣象署：做好防震準備

▲台南市規模5.0地震，氣象署表示，屬於去年0121嘉義大埔地震的餘震。（圖／中央氣象署）



記者柯振中／綜合報導

台南市楠西區3日晚間7點52分發生芮氏規模5.0地震，最大震度4級，台南市與嘉義縣感受最為明顯，全台共13縣市有感。中央氣象署初步研判，這起地震屬於2025年1月21日嘉義大埔規模6.4強震的餘震，儘管整體餘震已逐漸回歸背景值，但仍可能偶發較大規模地震，提醒民眾持續做好防震準備。

震央在楠西 深度5.9公里

根據氣象署地震測報資料，地震發生於晚間7點52分，震央位於台南市政府東北方40.6公里、台南市楠西區，震源深度5.9公里。

13縣市有感 台南嘉義震度4級

各地最大震度分布如下：

4級：台南市、嘉義縣

3級：高雄市、嘉義市、雲林縣

2級：南投縣、彰化縣、澎湖縣、台中市

1級：台東縣、屏東縣、花蓮縣、苗栗縣

氣象署：屬0121大埔地震餘震

氣象署地震測報中心表示，初步判斷此次地震為「0121嘉義大埔地震」的餘震。該起主震發生於2025年1月21日凌晨0點17分，震央同樣位於台南市楠西區，芮氏規模6.4，震源深度約15.8公里，當時嘉義縣大埔鄉測得最大震度6弱。

0121嘉義大埔地震後 餘震累計211起

根據氣象署最新統計，自0121主震發生以來，主震及有感餘震共計211起，其中：

顯著有感地震：57起

小區域地震：154起

若以規模區分：

規模4以下：136起

規模4至5之間：62起

規模5至6之間：12起

氣象署指出，目前餘震活動已逐漸趨於平緩，但仍可能偶有規模較大的餘震出現，提醒民眾切勿掉以輕心，應隨時做好防震準備。