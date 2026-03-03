　
地方 地方焦點

永續深耕榮耀嘉義！　新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」

▲▼ 永續深耕榮耀嘉義！新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」 。（圖／新悦花園酒店提供）

▲▼ 永續深耕榮耀嘉義！新悦花園酒店劉映雪（圖右）執董獲「台灣觀光金獎」 。（圖／新悦花園酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

被譽為「觀光界奧斯卡」的「第三屆台灣觀光金獎」近日揭曉，新悦花園酒店執行董事劉映雪在全台357件激烈角逐中脫穎而出，榮獲個人最高榮譽「台灣觀光金獎」。交通部觀光署指出，本屆評選高度重視「觀光永續」與「數位轉型」，劉映雪憑藉長期對綠色旅宿的深耕與在地文化的整合，獲得評審青睞。

劉映雪早在永續旅遊成為顯學前，便主動進修並考取ESG永續專業證照。她強調：「永續不應止於飯店營運，更需延伸至地方文化。」在此理念下，新悦花園酒店與「台灣田野學校」獨家合作，針對百年國定古蹟嘉義獄政博物館開發線上實境遊戲**《監獄裡的貓》**。透過數位轉型與趣味互動，讓旅客能以沈浸式方式探索歷史脈絡，成功帶動舊監獄周邊的觀光參與感。

飯店近年成績斐然，已陸續獲得「GTS綠色旅行標章二星」、「金級環保標章旅館」及「2025台灣觀光永續獎」等多項肯定，並堅持以在地食材入菜，用實際行動支持嘉義農業。

▲▼ 永續深耕榮耀嘉義！新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」 。（圖／新悦花園酒店提供）

為迎接三月嘉義燈會熱潮，新悦花園酒店推出「期間限定住房專案」，邀請旅人感受嘉義夜色與深度工藝。專案重點包括：

官網訂房加碼： 贈送嘉義縣新港板陶窯入園門票，引導旅客深入探索傳統剪黏與交趾陶工藝。

文化共好： 結合在地導覽與數位遊戲，讓旅遊轉化為與土地共好的美好力量。

劉映雪表示，獲獎是肯定也是動力，未來將持續以永續為核心，串聯在地活動與文化，讓更多旅人深刻認識嘉義。

▲▼ 永續深耕榮耀嘉義！新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」 。（圖／新悦花園酒店提供）

永續深耕榮耀嘉義！　新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」

永續深耕榮耀嘉義！　新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」

永續深耕榮耀嘉義！　新悦花園酒店劉映雪執董獲「台灣觀光金獎」

嘉義觀光永續旅遊數位轉型台灣觀光金獎新悦花園

