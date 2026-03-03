台灣燈會今開燈　特勤大隊到位拉高維安層級

▲▼ 防爆機器人、偵爆犬到位 2026 台灣燈會最高維安規格啟動 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026 台灣燈會於今（3）日晚間在嘉義正式揭開序幕，總統賴清德親臨主持開燈儀式。因應開幕典禮、高空煙火秀預計引發的大量人潮，嘉義縣警察局全面升級維安層級，結合中央精銳單位組成最強防線，確保這場國家級慶典萬無一失。

為了應對任何潛在威脅，嘉義縣警局特別申請保一總隊維安特勤大隊、保三總隊警犬分隊及刑事局防爆小組提供強力支援。今日下午，嘉義縣長翁章梁親自主持維安校閱儀式，現場展示多項高科技裝備，包含偵測金屬異物的金屬探測器、緩解爆炸衝擊的防爆毯，以及能遠端操作處理危險物品的「防爆機器人」。

此外，三隻外型討喜卻身懷絕技的偵爆犬成為全場目光焦點。負責訓練的員警指出，偵爆犬皆選自 2 歲以下幼犬，需歷經 3 至 6 個月的嚴格訓練並通過考核，方能執勤，是現場搜查爆裂物的「秘密武器」。

縣長翁章梁於校閱時表示，近期各地隨機事件頻傳，台灣燈會作為年度盛會，安全維護絕不能有任何疏漏。他強調，所有的周全準備皆是為了「防範未然」，憑藉目前的專業裝備與精良訓練，警方絕對有能力守護現場秩序。翁縣長也對所有投入治安維護的員警與協勤人員表達衷心感謝，期勉大家共同努力讓燈會圓滿順利。

嘉義縣警察局表示，燈會期間共動員轄區 6 個分局，每日預計投入 800 人次警力及 60 人次民力。估計活動期間總計將出動高達 1 萬人次警力。警方也提醒，燈會現場設有機動派出所，隨時提供民眾指引與協助。呼籲參與民眾配合交通疏導與安檢，在安全舒適的環境中感受燈藝之美。